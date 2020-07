Capítulos da semana de 27/7 a 1º/8 · .

Segunda, 27/7 (Capítulo 109)

Todos se assustam ao ver Joana, a irmã gêmea de Marcela, mas Íris desconfia da moça. Teodora cuida de Quinzé. Joana descobre que o computador de Marcela está vazio. Esther repreende Beatriz por tentar se aproximar de Vitória.

Juan Guilherme volta de viagem e surpreende Letícia. Danielle procura Beatriz. Wallace anuncia que Leandro já está pronto para lutar, e Dagmar se orgulha. Antenor fica impaciente à espera da reportagem. O repórter liga para Tereza Cristina.

Terça, 28/7 (Capítulo 110)

Tereza Cristina manda o repórter ir à sua casa e dispensa seus empregados. Vilma conta para Juan Guilherme que Chiara convidou Letícia para jantar. Luana avisa a Joana que ela não encontrará o que procura no hospital onde Marcela morreu.

Patrícia dá um ultimato em Antenor, que revela a história de Tereza Cristina. Alexandre flagra Patrícia e Antenor se beijando. Celeste avisa a Griselda que Tereza Cristina pediu para ficar sozinha em casa. O repórter chega à mansão da vilã.

Quarta, 29/7 (Capítulo 111)

Griselda observa a casa de Tereza Cristina e vê René Junior se aproximar. Paulo percebe a preocupação de Esther com Vitória. Tereza Cristina conta sua história para René Junior, e Griselda e Crô ouvem. Antenor fica satisfeito ao ver a notícia sobre Tereza Cristina na internet. René consola os filhos.

Crô cuida de Tereza Cristina. Enzo conta para Pereirinha que Tereza Cristina possui um segredo ainda maior do que o que foi revelado. Patrícia decide voltar a morar com a mãe. René Junior pede que René volte para casa.

Quinta, 30/7 (Capítulo 112)

René promete que pensará no pedido de René Junior. Griselda expulsa Teodora de sua casa. Joana pede para falar com o diretor do hospital onde Marcela morreu. René avisa a Griselda que voltará para sua antiga casa. Tereza Cristina manda Crô comunicar aos jornalistas que fará uma declaração.

Antenor pede Patrícia em casamento. Patrícia marca um encontro com Alexandre. Louzada avisa a Joana que a enfermeira que viu a última pessoa que esteve com Marcela desapareceu. Beto deixa Tereza Cristina furiosa ao chamá-la pelo sobrenome de sua mãe.

Sexta, 31/7 (Capítulo 113)

Tereza Cristina acusa Beto de perseguição. Paulo afirma que nada mudará a relação que tem com a irmã. Tereza Cristina exige que Ferdinand coloque seu plano contra Antenor em ação. Antenor é fotografado pelos comparsas de Ferdinand.

Deborah confessa estar apaixonada por Quinzé. Vilma apoia Juan Guilherme para levar Chiara ao médico. Joana mostra a foto de Tereza Cristina em seu disfarce para Álvaro. Patrícia termina o namoro com Alexandre. Tereza Cristina procura Griselda.

Sábado, 1º/8 (Capítulo 114)

Griselda imobiliza Tereza Cristina. Celina avisa a Danielle que quer Pedro Jorge de volta. Dagmar agradece Wallace por ajudar Leandro. Tereza Cristina pede socorro a Antenor. Daniel ouve Álvaro e Íris falando sobre um outro segredo de Tereza Cristina, e conta para Antenor.

Tereza Cristina marca um encontro com Pereirinha. Os comparsas de Ferdinand seguem Antenor. Pedro Jorge ouve Danielle e Beatriz conversando sobre Vitória. Antenor é sequestrado, e Daniel alerta Griselda.

