Capítulos da semana de 27 a 31 de julho · .

Segunda, 27/7 (Capítulo 80)

Tato se entristece e deixa a lanchonete de Roney. Tina e Anderson decidem dar um tempo em seu namoro. Guto se surpreende ao ver Benê chegar para o ensaio da banda. Deco afirma a Keyla e Roney que deseja registrar Tonico em seu nome. Tato sofre, e K2 tenta consolá-lo.

Ellen descobre que Fio é professor de dança de salão de Das Dores. Noboru aconselha Tina a não desistir de sua paixão por Anderson. Benê questiona Guto sobre a relação dos dois. Ellen e Fio se beijam. Keyla vê Tato beijar K2.

Terça, 28/7 (Capítulo 81)

Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede Guto em namoro. Guto não gosta quando Samantha, MB e Felipe zombam de Benê. Anderson não aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio.

Bóris aprova o plano de Lica de fazer uma balada cultural, unindo a sua escola e a de Ellen. Ellen e Fio ficam juntos. Josefina se preocupa com Benê por causa de Guto. Deco chega para conversar com Tato.

Quarta, 29/7 (Capítulo 82)

Tato afirma a Deco que Tonico merece ter um pai presente. Edgar pede desculpas a Lica e diz que sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2 provocam Fio e Ellen. Clara insiste para que Guto desmarque a aula de Benê para ficar com ela.

Edgar confessa a Malu que quer se reaproximar de Lica para retomar a diretoria. Tina tenta conversar com Anderson. Samantha desconfia quando Guto a convida para ir ao cinema com ele e Clara. Guto decide não dar mais aulas de piano para Benê.

Quinta, 30/7 (Capítulo 83)

Benê sofre com a rejeição de Guto, e Josefina tenta confortar a filha. Fio se diverte com Ellen. Tina conversa com Mitsuko sobre a paixão proibida de sua avó e compõe uma nova música. Ellen sugere que Tato venda salgados para Roney. Lica e Ellen planejam a balada cultural que unirá suas escolas.

Tato fecha um acordo de negócio com Roney. Ellen consegue o apoio de Dóris para o evento com Lica. Clara beija Guto, que fica constrangido. Keyla, Lica, Tina e Ellen conversam com Benê e decidem tirar satisfações com Guto.

Sexta, 31/7 (Capítulo 84)

Guto explica sua versão da discussão com Benê. Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que está se preparando para dirigir o clipe da banda de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para passear.

Malu aconselha Edgar sobre a melhor forma de falar com Marta. Luís insinua que quer morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Keyla e Deco divergem sobre a educação de Tonico. Guto procura Benê.

