Capítulos da última semana, de 6 a 13/7 · .

Segunda, 6/7 (Capítulo 559)

Mirela diz para Raquel que vai se apresentar sozinha no musical. Roger pede desculpas para Verônica e diz que está arrependido. Verônica pede para Roger se entregar para a polícia. Luciano visita os filhos Benício, Gael e Yasmim e leva o irmãozinho para eles conhecerem. Ester acorda e anda pela escola. Otto volta e diz para Poliana que encontrou o tratamento que pode fazê-la voltar a andar.

Yasmim diz para seu pai que está muito triste com ele. Otto fala para Poliana que se sente culpado pelo acidente. Lorena diz para os meninos do clubinho que descobriu que Ester foi a responsável pelo acidente de Poliana. Débora conversa com Kessya sobre a apresentação. Luísa conversa sobre o tratamento com Poliana. Os convidados chegam para assistir ao espetáculo.

Sara diz a Otto que os meninos invadiram o laboratório e levaram Ester. Os meninos não encontram Ester onde eles na casa de máquinas. Mirela fala para Vinicius que vai se apresentar sozinha. Luciano leva flores para Yasmim. Luísa diz para Marcelo que Otto voltou e está otimista com o tratamento de Poliana. Luciano se emociona com o abraço de Yasmim. Falcão entrega documentos falsos para Roger fugir.

Terça, 7/7 (Capítulo 560)

Poliana defende Filipa das acusações das meninas do colégio. Benício, Gael, Mário e Lorena procuram Ester. Otto encontra com os meninos do clubinho e pergunta onde está Ester. Raquel encontra Gui e se abraçam. Helô apresenta a abertura do musical. As crianças do clubinho contam para Claudia e Durval que Ester é um androide.

Gabi cai durante a apresentação. Jeff continua a dançar com Brenda e eles se beijam. Débora sente contrações, a bolsa estoura e Luísa a socorre. Guilherme se declara para Raquel. Vinicius se apresenta com Mirela. Luísa leva Débora para o hospital. Mirela pede desculpa para Vinicius.

Quarta, 8/7 (Capítulo 561)

Ester vai ao camarim e pega o figurino da menina de lata. Ester aparece no palco. Débora entra em trabalho de parto e Luísa avisa Afonso. Poliana fica triste durante a apresentação de Filipa como Dorothy. Roger tenta fugir, mas é pego pela polícia. Ester leva choque durante a apresentação. Roger é preso. Sophie conta para Iuri que Ester é um androide. Otto invade o palco e retira Ester.

Maestro João Carlos Martins assiste à apresentação de Bento e Kessya. Afonso visita Débora no Hospital. Débora pede desculpas para Luísa. Poliana se apresenta. Pais que assistiram o musical questionam Ruth sobre o acontecido com Ester. Crianças do clubinho contam para Marcelo e Luísa que Ester é um android. Poliana confessa que sabe que Ester é um android e fala sobre o acidente. Marcelo se revolta com Otto. Glória conta a história do cristal para Poliana.

Quinta, 9/7 (Capítulo 562)

Kessya recebe elogios pela apresentação e é convidada a participar de audição para uma companhia de dança. Maestro João Carlos Martins elogia Bento. Em uma coletiva de imprensa, Otto revela que Ester é um android. Roger é colocado na mesma cela que Waldisney. Glória visita Roger na prisão.

Débora é levada pela polícia. Filipa conversa com Poliana e pede desculpa por tudo. Luísa discute com Otto. Otto pede perdão para Poliana e pede para que ela aceite fazer o tratamento. Amigos incentivam Poliana a perdoar Otto. Glória oferece a galeria de arte para Luísa. Sérgio e Joana dão aumento para Jeferson.

Sexta, 10/7 (Capítulo 563)

Débora sai da prisão e conversa com Afonso. Poliana faz as pazes com Otto. Hugo fala para Éric que vai sair da escola. Verônica, Guilherme e Filipa visitam Roger na prisão. Otto convida as crianças do clubinho para entrarem na sua casa.Vinicius conta a Mirela e amigos que passou no vestibular.

Glória, Branca, Gleyce e Verônica fundam o Clube do Laço Lilás. Mirela diz a Vinicius que vai morar com os pais no interior. Otto conta para as crianças do clubinho que devolveu Ester para a fábrica.

Otto dá um cristal de prêmio para as crianças do clubinho. Waldisney e Violeta sequestram Ester. Lindomar agradece a todos pela volta da escola de samba na comunidade. Falcão faz as pazes com a comunidade, mas é levado pela polícia.

Segunda, 13/7 (Capítulo 564)

O SBT não divulgará o resumo do último capítulo da novela.

