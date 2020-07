Xuxa Meneghel confessa que engole a seco as críticas sobre a sua aparência. Ela, porém, não pretende se livrar das rugas atuais e muito menos das marcas de expressão que ainda vão aparecer em seu rosto. Aos 57 anos, a apresentadora faz planos para aceitar as marcas do tempo, já que o seu principal trunfo contra o envelhecimento da pele é manter uma rotina sexual agitada com o companheiro, o ator Junno Andrade.

“Eu vou ficar velhinha careca, cheia de ruguinhas, rodeada de bichos, com meus netinhos por perto e, claro, com o meu ‘velho’ Ju deixando a minha pele mais brilhosa e vistosa. Com cara de bem comida, para quem não entendeu”, disparou a mãe de Sasha Meneghel em entrevista a Veja Rio.

Ela assegura que o relacionamento dos dois é livre de qualquer pressão estética. “O Ju me aceita do jeito que eu sou. Ama me ver careca, gorda ou não, simplesmente me aceita do jeito que sou. Isso me ajuda muito, me sinto amada, desejada e tudo fica mais fácil”, pondera.

A artista lamenta que os comentários mais duros são feitos pelo público feminino. “Eu fui muito criticada pelas minhas rugas –por mulheres. Eu fui muito criticada por minha careca –por mulheres. Lá atrás, fui criticada pelas minhas roupas, também por mulheres. Ou seja, nós queremos, exigimos respeito, mas somos as primeiras a desvalorizar, a desrespeitar a nós mesmas”, diz.

A gaúcha entrega que se esforça para que os comentários mais ácidos não atinjam a sua autoestima.”Às vezes descem fácil, às vezes demoram a descer, mas é isso. Na verdade, tenho pena das pessoas que acham que, para ter espaço, precisam falar mal de mim”, minimiza.

Xuxa reclama que não tem o direito de envelhecer em paz devido aos rótulos que a definem como um símbolo de beleza. A imagem ligada aos programas infantis também contribui com o choque das pessoas diante do seu processo de envelhecimento.

“Ninguém aceita como deveria aceitar. Eu faço parte do imaginário, da memória afetiva, do momento mágico das pessoas. Para muita gente, eu ainda sou aquela que descia da nave de chuquinhas, a intocável, a quase ET. Rugas não combinam com isso. Deve ser horrível me ver despencando como um ser normal”, arremata a apresentadora.

