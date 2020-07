Carlos Carvalhal está fora dos planos do Flamengo

Considerado um dos cotados para substituir Jorge Jesus no Flamengo, o português Carlos Carvalhal teria negado assumir o comando da equipe carioca. A imprensa local noticiou nesta segunda-feira que o técnico prefere ficar na Europa e estaria acertando com o Braga.

Inclusive, o presidente do clube, Antonio Salvador, adiantou que Carlos Carvalhal iria se reunir com a diretoria do time português para acertar os últimos detalhes do contrato. Com isso, o Flamengo perde uma das opções para ser o novo treinador rubro-negro.



Domenec Torrent é um dos mais cotados para ser o novo treinador do Mengão (Foto: Divulgação)

O certo é que os rubro-negros não demonstram pressa para encontrar seu novo treinador. Enquanto isso, o elenco treina sob o comando de Maurício Souza.