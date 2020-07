Carlos Carvalhal recusa proposta para assumir cargo que era de Jorge Jesus, diz jornal português

Carlos Carvalhal disse não à proposta do Flamengo nesta segunda-feira. É o que garante o jornal A Bola, de Portugal.

Após deixar o comando do Rio Ave, time que classificou à próxima edição da Liga Europa, o treinador português se reuniu com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel para ouvir o projeto do Flamengo.

Segundo o jornal, Carvalhal ficou “muito satisfeito com o convite” do time rubro-negro, mas respondeu que não pretende trabalhar no Brasil no atual estágio da carreira. Ele é alvo de interesse do Braga, também de Portugal, e outros clubes estrangeiros.

A conversa entre a cúpula do Flamengo e o treinador aconteceu no domingo, segundo o comentarista da ESPN Mauro Cezar Pereira. No papo, as partes não discutiram questões contratuais e focaram em abordagens de jogo e filosofias de trabalho.

Carlos Carvalhal em jogo do Rio Ave na temporada 2019-20 Gualter Fatia / Getty Images

No sábado, o treinador disse, ao anunciar a saída do Rio Ave, que “nunca teve tantas propostas nas mãos” e por isso escolheria o futuro com calma. Especula-se que Carvalhal tenha sondagens do futebol inglês, onde já trabalhou no Sheffield Wednesday e no Swansea (do País de Gales, mas que disputa torneios na Inglaterra).

Enquanto isso, a dupla de dirigentes do Flamengo segue na Europa em busca de um substituto para Jorge Jesus, que aceitou o convite do Benfica e voltou a Portugal.

Até agora, Braz e Spindel conversaram com os espanhóis Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola e que dirigiu o New York City em 2019, e Fernando Hierro, ex-zagueiro do Real Madrid e treinador da Espanha na Copa do Mundo de 2018.

Houve um encontro com outro técnico nesta segunda-feira, mas o nome é mantido em sigilo.