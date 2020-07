Carlos Sánchez é expulso, mas Santos busca empate com Santo André, se classifica e ameniza crise

No retorno do Campeonato Paulista após muitos meses de paralisação, o Santos buscou empate por 1 a 1 com o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Estadual, e assegurou a classificação às quartas de final.

O resultado deve ser comemorado no Alvinegro, que teve que jogar praticamente um tempo inteiro com um atleta a menos, depois que o uruguaio Carlos Sánchez foi expulso no final da 1ª etapa por levar o 2º cartão amarelo.

Quando o gringo levou o vermelho, o Peixe perdia por 1 a 0: aos 18 minutos, o zagueiro Willian Goiano cabeceou escanteio, a bola bateu na trave e depois sobrou limpa para Rodrigo só empurrar para dentro.

Só que, numa bobeada gigante do “Ramalhão”, o Santos achou seu empate.

Ao tentar sair jogando pelo meio, o atacante Ramon foi facilmente bloqueado por Luan Peres, e a bola sobrou para Soteldo. Com muita habilidade, ele tirou os dois defensores adversários com um corte e bateu no contrapé de Ivan para empatar.

No 2º tempo, o técnico Jesualdo Ferreira mostrou coragem e tentou mantar uma postura ofensiva para buscar a virada, colocando Raniel e Marinho no ataque. No entanto, a falta de ritmo falou alto, e o placar ficou mesmo no 1 a 1.

Com o resultado, o time praiano garante a vaga na próxima fase, mas ainda não assegurou a 1ª posição de seu grupo. Para fazer isso, terá que ao menos empatar com o Novorizontino, na rodada final da fase de grupos.

A boa notícia também alivia a crise santista depois de dias muito complicados, com dois jogadores titulares (goleiro Everton e atacante Eduardo Sasha) entrando na Justiça para tentar rescisão de contrato por atrasos salariais.

O Santo André, aliás, também garantiu a ida às quartas de final, auxiliado pela vitória da Ponte Preta sobre o Novorizontino. De “brinde”, a equipe ainda confirmou participação na Série D de 2021.

Soteldo durante jogo entre Santos e Santo André, pelo Paulistão Santos FC

Santos 1 x 1 Santo André

GOLS: Santos: Soteldo Santo André: Rodrigo

SANTOS: Vladimir; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Arthur Gomes (Raniel) e Kaio Jorge (Marinho) Técnico: Jesualdo Ferreira

SANTO ANDRÉ: Ivan; Ricardo Luz, Rodrigo, Willian Goiano e Marlon (Julinho); Nando Carandina, Vitinho Schimith e Rondinelly (Vitinho); Branquinho (Guilherme Garré), Douglas Baggio e Ramon (Rafhael Lucas) Técnico: Paulo Roberto Santos

1º gol de Rodrigo em 12 jogos pelo Santo André na temporada

O Santos sofreu seu 5º gol no Paulista em jogadas de bola parada

1ª expulsão de Carlos Sánchez em 2020 pelo Santos

1º gol de Soteldo em 9 jogos pelo Santos na temporada

4º jogo seguido sem vitória do Santo André no Paulista

Classificação

– Santos: 1º lugar do grupo A, com 16 pontos

– Santo André: 1º lugar do grupo B, com 20 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no domingo, pelo Paulistão.

Domingo, 26/07, 16h*, Novorizontino x Santos

Domingo, 26/07, 16h*, Santo André x Ituano

*horário de Brasília