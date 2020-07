Carolina deixa Eliza no chão ao revelar aposta com Arthur · .

Carolina (Juliana Paes) jogará baixo para destruir o namoro de Arthur (Fabio Assunção) e Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. Disposta a ver a inimiga no chão, a jornalista revelará que todos os esforços do agente para transformar a ruivinha em uma modelo de sucesso foram por causa de uma aposta deles. A mocinha ficará em choque ao descobrir que foi enganada.

A diretora da revista de moda não suportará saber que Arthur assumiu o romance com a ex-vendedora de flores. No dia em que encontrar Eliza com a mãe, Carolina fará questão de destilar seu veneno e comentar o romance.

“Desculpa, Gilda [Leona Cavalli], mas no mundo da moda é assim mesmo. As notícias correm rápido. Principalmente quando se trata do Arthur. Aquele ali adora ostentar as suas amantes como se fossem troféus”, debochará.

“A minha filha não é um troféu”, retrucará a mãe da modelo. “E nem amante. A minha relação com o Arthur não é segredo nenhum. Aliás, eu nem lhe devo satisfação, não é, Carolina?”, emendará a ruivinha.

Eliza dirá ainda que confia completamente em Arthur, e a resposta cairá como uma bomba. “Ah, você confia nele porque, antes mesmo de vocês terem um relacionamento, ele te ajudou muito, não é?”, comentará a personagem de Juliana Paes.

“Ajudou. Qual é o problema? Se não fosse o Arthur, eu não teria vencido o concurso”, concordará a modelo. “E, se não fosse você, ele nunca teria ganhado a aposta… O Arthur lhe ajudou por conta de uma aposta comigo”, revelará Carolina.

“E por que eu deveria acreditar em você?”, indagará Eliza. “É que tudo foi sempre um jogo. O Arthur apostou comigo que transformaria qualquer garota numa modelo. Mesmo uma pedinte que nem você”, tripudiará a jornalista, deixando a rival com a cara no chão.

