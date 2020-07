Carolina faz a fila andar e topa noite de sexo com Germano · Notícias da TV

Carolina (Juliana Paes) e Germano (Humberto Martins) resolverão afogar as mágoas nos braços um do outro no capítulo desta segunda (6) em Totalmente Demais. Depois de levar um fora definitivo de Lili (Vivianne Pasmanter) e descobrir que ela engatou um romance com Rafael (Daniel Rocha), o empresário dará um beijaço na jornalista e a convidará para uma noite quente. Rejeitada por Arthur (Fabio Assunção), a diretora da revista de moda aceitará fazer a fila andar e levará o pai de Fabinho (Daniel Blanco) para o seu apartamento.

Arrasado com o fim do casamento, o personagem de Humberto Martins irá beber para esquecer no bar de Hugo (Orã Figueiredo) com Zé Pedro (Helio de La Peña). Um tempo depois, Dorinha (Samantha Schmütz) e Carolina se juntarão a eles.

A jornalista logo falará que não está bem, porque Arthur a trocou por Eliza. “Nós não merecemos isso. Outro dia, por uma dancinha de nada, meu casamento foi por água abaixo”, lembrará Germano. “Se a gente tivesse feito alguma coisa…”, comentará Carolina. “Aí é que tá, a gente devia ter feito, assim teríamos lembranças. Acho que ainda tem um jeito de consertar essa história”, complementará o executivo.

Germano puxará Carolina da cadeira e começará a dançar com ela no meio do bar. Logo rolará um clima, e os dois darão o maior beijão na frente de todos. Hugo, que é apaixonado pela diretora da revista, ficará em choque, e Dorinha achará o máximo.

“O que você tá fazendo?”, perguntará a personagem de Juliana Paes. “Te beijando, uma vontade que já carrego há muito tempo”, afirmará ele. Carolina vai achar melhor ir embora logo, e Germano a seguirá. “Vamos embora daqui comigo”, sugerirá ele. E Carolina topará.

A noite que tinha tudo para ser quente, no entanto, acabará em decepção. O casal pagará a conta da bebedeira e acabará dormindo sem transar. Germano se mostrará envergonhado ao acordar no dia seguinte e descobrir que não deu conta da jornalista.

“Que vexame que eu dei, né? Prometi loucuras e dormi bêbado no sofá. Que fase. E que ressaca a minha”, reclamará ele. Carolina será compreensiva. “Não ia dar certo. Porque mesmo que a gente chutasse o balde, fizesse todas as loucuras que você prometeu, a verdade é que você não esquece a Lili. E eu nunca vou conseguir esquecer o Arthur”, ponderará. “Uma pena que a gente não conseguiu se consolar”, lamentará o empresário.

