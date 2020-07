Carolina Ferraz causa climão na Record com exigências e privilégios · .

Carolina Ferraz mal chegou à Record e já está causando climão nos bastidores com seus privilégios. A apresentadora do Domingo Espetacular não aceita dividir camarim com os colegas e exigiu que um maquiador escolhido por ela fosse contratado. Em nota, a emissora negou que a atriz receba tratamento diferente dos demais jornalistas da casa.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, os pedidos de Carolina foram prontamente atendidos pela Record, deixando outros funcionários indignados, já que outros jornalistas com bastante tempo de casa nunca tiveram esses benefícios. Fontes do . confirmaram os privilégios dados para a apresentadora e afirmaram que a ex-atriz da Globo é arrogante e não faz questão de ser gentil com camareiros e estagiários.

Após a divulgação das exigências da nova contratada, a Record afirmou que as informações de que Carolina possui um camarim e maquiador próprio não procedem. Além disso, a emissora disse que a funcionária “é dedicada e toda a equipe que convive com a apresentadora elogia sua conduta profissional”.

Carolina foi contratada pela Record em junho e estreou no jornalístico dominical no último dia 12. Apesar de não ter impactado tanto a audiência do canal no horário, sua performance foi elogiada nas redes sociais. Com a apresentadora nova, também vieram outras mudanças tanto na equipe quanto no cenário da atração.

A atriz foi recebida por Eduardo Ribeiro, único remanescente do antigo formato. Patrícia Costa deixou o programa para apresentar a edição da meia-noite do boletim Jornal da Record 24 Horas. Já Thalita Oliveira assumiu o Fala Brasil aos sábados. Além de ser a nova apresentadora, Carolina também assumiu a função de fazer reportagens especiais para a atração.

Já o cenário majoritariamente azul deu lugar a tons escuros em verde e preto, que acabaram virando piada nas redes sociais e gerando memes de comparação com o filme Matrix (1999). Depois das críticas, o estúdio sofreu novas alterações, ganhando tons mais claros em prata, um verde mais discreto e alguns detalhes amarelos.

Confira abaixo a nota enviada pela Record:

“A Record informa que diferentemente das notícias publicadas, Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, não tem um camarim exclusivo na emissora. Nos dias de gravação de quadros ou aos domingos, quando comanda, ao vivo, o programa, ela utiliza um camarim apenas durante a jornada de trabalho, como todos outros apresentadores do jornalismo. O uso do espaço pelos profissionais da emissora segue os protocolos de distanciamento social exigidos neste momento de pandemia.

Também não é verdade que Carolina tenha um maquiador contratado especialmente para ela. Tanto para as gravações externas quanto aos domingos, a equipe de maquiagem e cabelo da Record presta serviços para a apresentadora.

Carolina Ferraz está na Record há cerca de um mês, participou de todas as reuniões de pauta do Domingo Espetacular, é dedicada em suas matérias externas, dando sugestões e imprimindo sua personalidade às reportagens. Toda a equipe que convive com a apresentadora elogia sua conduta profissional.”

