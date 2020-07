Carreira: Como ajudar sem afetar a escolha dos filhos

Tudo o que os pais querem é ver seus filhos felizes, certo? Mas como fazer isso sem interferir muito? Essa é uma dúvida muito recorrente.

Quando se trata de carreira, então, é normal que os pais queiram dar seus conselhos, seus ‘pitacos’. No entanto, há casos em que os progenitores tentam impor uma escolha para os filhos.

Às vezes há a vontade que o filho siga os mesmos passos. Outras, é um desejo que está relacionado a alguma frustração própria, por exemplo, pais que não conseguiram seguir uma certa carreira e embutem essa missão para seus filhos.

Bom, de um lado ou de outro, afetar muito a escolha de outra pessoa não é nada recomendado e nem saudável. Como então estar lado a lado com os filhos, ver eles fazendo boas escolhas e não ‘se meter muito’? Trouxemos algumas reflexões. Confira.

Dar segurança para caminharem sozinhos

Muitos estudos dizem que é benéfico criar os filhos para que tenham total autonomia. Isso é bem verdade. Mas até que eles saiam totalmente da ‘asa’ dos pais precisarão de apoio. Segurança é a palavra de ordem nesse caso.

Portanto, quando chegar a hora deles escolherem a carreira é importante que os pais estejam abertos para conversar, dar conselhos sem interferir muito e se colocar à disposição caso eles precisem.

Ou seja, é indicado deixar eles caminharem com as próprias pernas, mas sem largá-los à própria sorte.

Ensinar a perseverar nos objetivos

Para alcançar qualquer objetivo que seja é preciso enfrentar desafios, quedas, lados negativos, passar por obstáculos. Diante disso, é importante perseverar e não desistir na primeira dificuldade.

E esse tipo de ensinamento é algo que pode vir dos pais. Eles podem orientar seus filhos a seguirem com suas metas, seja para passar em um concurso público, em um vestibular, abrir uma empresa, etc.

Trabalhar o aspecto emocional

Outro ponto essencial para ver os filhos felizes com as carreiras que escolherem é ajudá-los no aspecto emocional. Esse apoio pode ocorrer desde a infância, mas é bem importante também quando eles saem da adolescência e entram na fase adulta.

Ensine empatia, paciência, tolerância a frustrações, entre outros sentimentos que devem estar presentes nesse momento. Afinal, podem vir por aí muitas notícias que são tão boas como desaprovações em concursos, notas baixas no ENEM, falências em empresas, demissões, etc.

