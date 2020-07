Carvalhal diz que ‘95% dos técnicos do mundo’ aceitariam o clube, mas se preocupa com situação de COVID-19

O técnico Carlos Carvalhal mostrou-se encantado com o interesse do Flamengo, mas também revelou preocupação com uma mudança significativa em sua vida em um período de pandemia.



“É um dos maiores clubes do mundo”, afirmou o técnico em entrevista à inglesa Sky Sports. “95% dos técnicos do mundo aceitariam o desafio”.

Carvalhal já trabalhou em times como Besiktas, Istanbul Basaksehir, Sheffield Wednesday e Swansea City e na última temporada levou o Rio Ave à quinta colocação do Campeonato Português, conseguindo uma classificação à Liga Europa.

“Clubes estão vindo a mim não por causa dos resultados, mas por conta do meu estilo de jogo. É por isso que o Flamengo me contatou. Eu sinto isso”, afirmou o treinador de 54 anos, que se disse “muito feliz” por esse motivo.

Carlos Carvalhal, pelo Rio Ave, em partida contra o Benfica na Taça de Portugal Getty

Por outro lado, o treinador demonstrou preocupação quanto ao cenário de pandemia do coronavírus. A matéria da Sky Sports destaca que ele tem pais idosos e duas crianças com diabetes.

“Eu tenho uma decisão a tomar e eu devo falar com minha família”, declarou Carvalhal. “Temos que viver com a realidade e minha decisão não será apenas sobre futebol. Eu vou tentar antecipar o que vai acontecer com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro. Eu tentarei achar a melhor forma de dar um importante próximo passo na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família”.

De acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde de segunda-feira, o Brasil tem 2.394.513 casos confirmados e 86.449 mortes por causa da COVID-19.

Na segunda, o presidente do Braga, Antônio Salvador, falou ao jornal O Dia que Carvalhal será o novo técnico da equipe.