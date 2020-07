Cassandra dá grito de guerra em busca de ajuda do Além; entenda · .

Nem todas as velas que Cassandra (Juliana Paiva) acendeu para a sua “santa” Kim Kardashian serão suficientes para salvá-la de mais uma enrascada em Totalmente Demais. Depois de mandar mal em uma nova etapa do concurso, a jovem reunirá os seus familiares e amigos em um grito de socorro ao Além para escapar da degola.

A garota implorará por ajuda espiritual depois de exagerar no sol para brilhar em um editorial de moda praia. Ela não só esquecerá o protetor solar como também vai acabar dormindo na areia. “Tô parecendo um camarão frito”, choramingará a aspirante a modelo.

Ainda vermelha como um pimentão, ela juntará as pessoas mais próximas no Flor do Lácio em uma vigília de boas vibrações nas cenas que serão exibidas a partir desta sexta-feira (10).

“Eu já pedi muito para minha santa Kim Kardashian me ajudar para não ser eliminada do concurso, mas sozinha não adianta. Eu preciso de mais gente, por isso eu chamei vocês aqui. Me dá a mãozinha. Eu não posso ser eliminada, me manda energia”, suplicará a personagem de Juliana Paiva.

Desesperada, a loira ainda implorará pela ajuda dos consumidores que vão assistir a toda patifaria dela completamente atônitos. “Fala baixo, vai assustar os clientes, para quê esse drama?”, encrencará Débora (Olivia Torres) no folhetim que a Globo reprisa por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19).

Energia positiva

Adele (Jéssica Ellen) revelará que a situação realmente é periclitante. “Dessa vez, a Cassandra realmente precisa de uma ajuda do Além, ela está muito queimada nesse concurso”, explicará a booker. “Eu tô queimada, eu tô tostada, eu tô fu… Defumada”, emendará a comparsa de Carolina (Juliana Paes).

Até Hugo (Orã Figueiredo) entrará na furada. “Não posso minha filha, estou fazendo uma fezinha. Minha mão está coçando. Estou sentindo que é nessa semana que eu ganho da loteria”, dirá o comerciante, sem conseguir fugir da patacoada.

A loira, em seguida, comandará uma estranha roda de orações. “Agora que a gente deu as mãos, vamos nos concentrar e, aí, no três todo mundo vai gritar ‘fica, Cassandra’ com muita energia no coração. Vamos lá, um, dois, três”, contará a rival de Eliza (Marina Ruy Barbosa) na trama de Paulo Halm e Rosane Svartman.

