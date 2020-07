Cassandra faz festa privê para dar chave de coxa em Fabinho · .

Cassandra (Juliana Paiva) vai seguir com seu plano para conquistar Fabinho (Daniel Blanco) em Totalmente Demais. A jovem inventará que é aniversário da irmã para atrair o herdeiro da Bastille à sua casa. Assim que o rapaz chegar, a atrapalhada revelará que, na verdade, é uma festinha privê e aproveitará para dar uma chave de coxa no ricaço.

Disposta a aplicar o golpe do baú no estudante de Geografia, a filha de Hugo (Orã Figueiro) o convidará para a festa de aniversário de Débora (Olivia Torres). Fabinho chegará ao apartamento e se surpreenderá porque encontrará Cassandra sozinha. “Cadê todo mundo? A Débora já chegou?”, questionará o mimado.

“Então, gato, não vem mais ninguém, não. Somos só nós dois. Não vai ter festa, mas tem presente. Eu”, vai se atirar a ex-participante do concurso de beleza. O rapaz chamará a amiga de Adele (Jéssica Ellen) de maluca e perguntará o motivo de ela ter mentido sobre o aniversário da irmã.

“Não precisa fazer essa carinha. Pode não ter aniversário, mas festa ainda pode ter”, disparará Cassandra. Ela colocará uma música, dançará com o ex-namorado de Leila (Carla Salle) e tentará seduzi-lo.

“Eu acho que essa é a festa surpresa de mentira que eu mais tô gostando”, afirmará a “fura-olho”. “Tô me divertindo. Você é muito engraçada”, comentará o filho de Lili (Vivianne Pasmanter). “Só isso?”, rebaterá a ex-aspirante a modelo.

“Não, você é muito gata também”, dirá o jovem. “Então, aproveita, porque eu não sou de mentira”, afirmará a atrapalhada, antes de arrastá-lo para o sofá e lhe dar um beijaço de tirar o fôlego.

A filha de Hugo elogiará o beijo do rapaz. “Acho que eu nunca conheci uma garota que nem você”, disparará o filho de Germano (Humberto Martins) nas cenas previstas para irem ao ar na próxima quinta-feira (23).

