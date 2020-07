Cassandra ‘fura olho’ da irmã para arrumar homem rico · .

Cassandra (Juliana Paiva) não desistirá tão fácil do sonho de virar uma celebridade em Totalmente Demais. Depois de um fracasso retumbante na carreira de modelo, a loira decidirá agarrar um boy rico para entrar de vez nas colunas sociais. Nem que para isso ela dê uma rasteira em Débora (Olivia Torres) para fisgar Fabinho (Daniel Blanco).

A garota será eliminada do concurso promovido pela Bastille após exagerar no sol e virar um camarão durante um editorial de moda praia. Ela afogará as suas mágoas ao encomendar um batalhão de cosméticos de qualidade duvidosa das mãos de Kátia (Aline Borges) e Lurdinha (Carolyna Aguiar). “Que cara é essa, não gostou de nada?”, estranhará uma das muambeiras.

“Claro que eu gostei. Gostei de um monte de coisa, mas do que adianta comprar esse monte de coisas se eu vou ser garçonete? Minha carreira de modelo acabou”, choramingará a personagem de Juliana Paiva.

“Minha filha, não fica assim não, estou sentido a minha mão coçar. Quando eu ganhar na loteria e ficar rico…”, consolará Hugo (Orã Figueiredo), que sequer conseguirá chegar ao fim da frase. “Pai, para com isso. Você não vai ganhar na loteria, nem vai ficar rico. Eu nunca vou ser uma celeb”, interromperá ela em um acesso de raiva.

O seu chilique chegará ao fim assim que a irmã despontar na porta do bar ao lado do herdeiro de Lili (Vivianne Pasmanter). Os dois vão estar no maior clima de romance nas cenas que serão exibidas na próxima terça-feira (14) no folhetim escrito por Paulo Halm e Rosane Svartman.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Débora (Olivia Torres) e Fabinho (Daniel Blanco): romance ameaçado em Totalmente Demais

Um plano maquiavélico então se formará no vácuo em que deveria haver um cérebro na cabeça de Cassandra. “Eu posso até não ficar famosa, mas rica eu ainda posso ser, né? Toda rica é celeb”. maquinará a menina, pronta para furar o olho da estudante de Química interpretada por Olivia Torres.

“Que foi, filha? Mudou de ideia, quer também fazer uma fezinha?”, se animará o dono do Flor do Lácio. “Não pai, não vou mudar de vida jogando na loteria, não. Eu vou casar com um homem rico e eu até já sei quem vai ser”, disparará ela, de olho no próprio cunhado na trama que a Globo reprisa enquanto não retoma as gravações de Salve-se Quem Puder.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução