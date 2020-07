Cassandra rouba o crush da irmã para dar golpe do baú · .

Cassandra (Juliana Paiva) mostrará que é capaz de tudo, até furar o olho da própria irmã, para ganhar fama e dinheiro em Totalmente Demais. Depois de fracassar no concurso de beleza, a aspirante a modelo tentará seduzir Fabinho (Daniel Blanco) para dar o golpe do baú. Débora (Olivia Torres) flagrará os dois e sofrerá com a possibilidade de perder o crush.

O primeiro passo do novo plano da alpinista social será aparecer de surpresa no laboratório da empresa de cosméticos Bastille. Com a desculpa de que foi até lá a pedido da irmã para testar um esmalte, a golpista fingirá uma síncope para se jogar nos braços do filho de Germano (Humberto Martins).

Cassandra chegará a pedir para receber respiração boca a boca do rapaz, e Débora ficará surpresa ao se deparar com a cena. A estagiária expulsará a irmã da empresa, mas as investidas não pararão por aí.

Cassandra (Juliana Paiva) finge desmaio diante de Fabinho (Daniel Blanco) e da irmã

De tanto rondar Fabinho, a aspirante a modelo acabará se apaixonando verdadeiramente por ele. Os dois chegarão a dormir juntos, e Débora adoecerá de tristeza.

“Ai, era só pra ser um golpe do baú. Depois dessa noite, podia até ser um golpe da barriga. O problema é que agora eu não quero dar golpe nenhum. Só quero ficar do seu lado. Será que eu tô gostando de você de verdade? Deve ser. Tô até falando sozinha”, dirá a personagem de Juliana Paiva ao acordar na casa do herdeiro.

Em casa, ela será repreendida pelo pai e tentará se justificar. “Sei que, depois de tudo que fiz, parece que só quero o dinheiro do Fabinho. No começo, era isso mesmo, mas agora tô gostando dele de verdade”, afirmará.

“No fundo, você sabe que a Débora queria ser mais do que amiga desse menino. Sua irmã é tímida, lembra?”, alertará Hugo (Orã Figueiredo), fazendo a filha se sentir culpada pelo sofrimento da irmã.

