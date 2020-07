Catar promete que torcedor verá até 3 jogos da Copa em estádio no mesmo dia e investe em ônibus e metrô

[ad_1]



Há 850 dias da abertura da Copa do Mundo, contando a partir desta sexta-feira (24), o Catar tem feito um grande investimento para que o próximo torneio fique marcado na história não só pelos jogos como pela organização. O legado desejado é conseguir inovar a experiência de quem vai estar dentro do estádio, permitindo que um mesmo torcedor veja até três jogos in loco no mesmo dia.

Na última terça-feira (21), a ESPN Brasil iniciou uma série de reportagens sobre o Catar, sede do próximo Mundial. Nesta sexta-feira o país conta 850 dias para o pontapé inicial para o Mundial, e a Fifa acaba de divulgar o calendário de jogos.

Há quatro anos, quando as obras de fato iniciaram, o Catar revelou gastos previstos de 30 bilhões de dólares (na época, R$ 117 bilhões) para organizar o Mundial. Um orçamento três vezes maior do que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Na conta catariana estavam a construção de oito estádios, 64 centros de treinamento, ampliação da rede hoteleira e IBC (Centro de Imprensa Internacional, na tradução). Mas não havia menção aos investimentos em infraestrutura urbana, um gargalo no país.

Um estudo publicado por uma revista de Oxford recentemente apontou que orçamento já foi modificado. As cifras mais atuais apontam gastos de 60 bilhões de dólares (R$ 321 bilhões) em estádios e 140 bilhões de dólares (R$ 750 bilhões) em infraestrutura.

Os gastos exagerados têm sido motivo de orgulho para os porta-vozes do país ao tratar da Copa. Eles afirmam não crer em um deficit após o torneio, embora nenhum diagnostico tenha sido produzido avaliando qual será o impacto atual da COVID-19.

Especial Copa do Catar: estádios luxuosos e problemas de mobilidade urbana Arte ESPN.com.br

O país também parece pouco preocupado com as críticas internacionais sobre a forma como tem conduzido o projeto. Há inúmeras denúncias de maus tratos aos trabalhadores e mortes durante as obras daquela que já é a Copa de maior ostentação da história.

De qualquer forma, o foco mais chamativo das obras é referente a mobilidade urbana. Antes de ser anunciado como sede da Copa, o Catar não tinha transporte público (ônibus, metrô, trem), resumindo-se a um país de transporte privado, engarrafamentos e poluição.

Com o início das obras vistando o torneio da Fifa, muitas estações de transporte público foram construídas e a maioria já está disponível para uso. Além de novas estradas, pontes e avenidas que interligarão todos os estádios de uma forma rápida.

Os organizadores prometem que a Copa do Catar será a primeira onde o torcedor mais ávido e com condições financeiras poderá assistir, no mesmo dia, até três jogos do Mundial, se deslocando rapidamente e com segurança de uma arena para outra.

Das oito pérolas do deserto (como eles chamam seus estádios) quatro já estão prontos e serão inaugurados a partir desta sexta-feira (24), data que marca a retomada do campeonato após mais de cem dias de paralisação por causa da COVID-19.

O mais suntuoso e, consequentemente mais caro deles, é o Al-Bayt, com um custo de um bilhão de dólares (R$ 5,17 bilhões). Ele está na cidade de Al-Khor e foi inspirado nas típicas tendas catari, com a cobertura imitando os tecidos das cabanas do deserto.

O estádio al-Bayt, sede da Copa do Mundo de 2022, no Catar, na cidade de Al-Khor Getty Images

A vida no país da Copa

Viver no Catar têm seus ônus e bônus. Na verdade, mais benefícios do que prejuízos, segundo o preparador físico brasileiro Diego Pereira, do Qatar SC, um dos times mais tradicionais do país.

Nesses seis anos de trabalho no Oriente Médio nunca passou por uma crise financeira. Tem qualidade de vida para a família, segurança e educação. Possibilidades que já nem passam pelas cabeças de nós brasileiros, que vivemos num país sem Ministro da Saúde em plena pandemia, por exemplo.

Pereira explica que é uma mudança drástica de cultura e de costumes num país onde não existe o “jeitinho brasileiro”. “Aqui as regras são claras. Se dirigir embriagado é cadeia direto. Se você brigar no trânsito e encostar a mão em um catariano, vai para a prisão”.

Estádio Lusail, palco da final da Copa do Mundo de 2022 no Catar Catar 2022

“Aqui também é proibido andar de mãos dadas com sua esposa nas ruas e no comércio. Tomar bebida alcoólica só em alguns hotéis internacionais que têm permissão do governo. Se você for pego consumindo álcool nas ruas e restaurantes é xilindró”.

“Agora, em tempos de pandemia, quem for pego dirigindo sem os protocolos exigidos pelo governo leva uma multa pesada. Isso vale também para o cidadão que vai à rua sem máscara. Uma multa de U$ 200 mil [R$ 1 milhão] ou três anos de cadeia. E eu como não tenho esse dinheiro, acabaria atrás das grades se descumprisse com as regras locais”, disse, aos risos.

Até mesmo o rigor com o vestuário é sentido na pele por quem mora no país. Não apenas fora de casa. Dentro das residências também existem normas. É proibido usar roupas que mostrem o corpo.

“Quando eu cheguei aqui eu aprendi que, quando você for receber uma visita em sua casa, o correto é você pedir para que os convidados não venham com roupas curtas e sensuais”, disse.

Mulheres andam pelas ruas de Doha, no Catar GettyImages

País do futebol?

Apesar da falta de tradição, o futebol é muito popular no Catar, com média 11.494 pessoas por partida na primeira divisão, segundo dados da última temporada no Transfermarkt.

Para se ter ideia, a média de público do último Campeonato Brasileiro foi 21.237 pessoas por partida, tendo sido a maior do século e a segunda maior da história da competição.

Nesta sexta, a Liga local vai retomar os jogos, após ter paralisado a competição no último 8 de março, ou seja, há bem mais de cem dias. Ainda restam cinco rodadas para definir o campeão e os dois rebaixados. A disputa da taça está mais concentrada em Al Duhail, o líder com 42 pontos, e o Al Rayyan, vice com 38.

Maior campeão da competição com 13 títulos e treinado por Xavi, ex-Barcelona, o Al-Sadd é o terceiro na classificação, com 32 pontos e chances bem remotas de ser campeão.