CBF anuncia saída do técnico Guilherme Dalla Déa da Seleção sub-17

Na noite desta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a saída do técnico Guilherme Dalla Déa, antigo comandante da Seleção sub-17. Em nota oficial, a entidade afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e que o treinador vai coordenar um projeto de base no Guangzhou Evergrande, da China.

“Desejamos sucesso ao Dalla Déa nessa nova fase da sua carreira. Ele é profissional honrado e vencedor que agora parte para um novo mercado, onde tenho convicção que fará um grande trabalho. A CBF agradece pela dedicação e pela competência que ele sempre demonstrou dirigindo a base da Seleção Brasileira”, disse Rogério Caboclo, presidente da CBF.

Guilherme Dalla Déa esteve no quadro de treinadores das categorias de base da Seleção Brasileira durante cinco anos e meio. No período, comandou as seleções sub-15 e sub-17 e conquistou títulos importantes nas duas categorias. Antes de chegar à CBF, o técnico se destacou pelo São Paulo.

Pela Seleção Brasileira, Dalla Déa conquistou o Campeonato Sul-Americano e o Quadrangular Internacional Simon Bolívar Sub-15 em 2015, o Campeonato Sul-Americano Conmebol Sub-17 em 2017, o Torneio da Inglaterra Sub-17 em 2019 e a Copa do Mundo Sub-17, também no ano passado.