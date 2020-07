CBF divulga tabela detalhada do retorno do Campeonato Brasileiro Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada do retorno da Série A1 do Brasileirão Feminino de Futebol. O documento contempla as datas, os horários e os locais das partidas das rodadas 5 a 14 da competição.

Por conta da pandemia de covid-19, o Campeonato Brasileiro Feminino foi paralisado na metade da 5ª rodada, faltando três jogos para ser encerrada. O torneio será retomado no dia 26 de agosto com o duelo entre Santos e Audax, às 16h (horário de Brasília) na Vila Belmiro, seguido de Internacional x Flamengo e Corinthians x Ferroviária às 19h30.

Já a 6ª rodada do Brasileirão Feminino será iniciada no dia 29 de agosto com dois jogos. Às 15h, Ponte Preta e Palmeiras vão se enfrentar no Moisés Lucarelli, enquanto Cruzeiro e Grêmio vão duelar às 17h no Estádio das Alterosas. As demais partidas da rodada vão ser realizadas nos dias 30 e 31.

As quartas de final da competição estão programadas para começar no dia 25 de outubro, com os jogos da volta no dia 1 de novembro. As semifinais estão marcadas para os dias 8 e 14 de novembro, enquanto as partidas decisivas estão prevista para 22 de novembro e 6 de dezembro.