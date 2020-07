CBF publica novo calendário da temporada 2020

Em sua publicação, a CBF anunciou que as tabelas das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro não serão alteradas e que: “o detalhamento das primeiras rodadas será disponibilizado pela Diretoria de Competições no início da próxima semana, juntamente com as Diretrizes Operacionais para realização das partidas”. O documento da entidade também contempla datas-fifa e informações sobre os outros torneios do futebol brasileiro.

A CBF disse ainda que: os calendários do futebol de base e do futebol feminino serão divulgados de forma independente nos próximos dias.

– Série B, com o mesmo formato e 38 rodadas

Início: 8 de agosto de 2020

Fim: 30 de janeiro de 2021

– Série C, com o novo modelo (aprovado por todos os 20 participantes) e 26 datas

Início: 9 de agosto de 2020

Fim: 31 de janeiro de 2021

– Série D

Início (previsão): 6 de setembro de 2020

Fim (previsão): 07 de fevereiro de 2021

Vale destacar que o calendário não vai parar durante as festas de fim de ano: tem jogos marcados para os dias 26 e 27 de dezembro e também para 2 e 3 de janeiro. E nem no Carnaval.

A Copa do Brasil, que segue com o mesmo regulamento, vai ser retomada com os jogos de volta da Terceira Fase. Ainda faltam 11 datas para o fim da competição ‘mais democrática do país’.

A Copa do Nordeste volta em sua oitava e última rodada da primeira fase. Em seguida, os clubes vão se enfrentar pelas quartas e semis em jogos únicos. A final, no entanto, volta ao sistema de ida e volta – ou seja, mais cinco datas. Além de definir o novo cronograma, a CBF também determinou que a reta final do torneio vai acontecer em sede única.

Em relação aos torneios sul-americanos, a CBF disse que: “as datas das competições organizadas pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, serão informadas oportunamente pela Entidade”.