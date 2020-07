CBF publica tabela do Campeonato Brasileiro de 2020; confira

Com as novas datas, devido à pandemia do novo coronavírus, a primeira rodada do Brasileirão 2020 ficou assim (veja abaixo). Os jogos serão disputados entre os dias 08 e 10 de agosto.

Conforme informações do GloboEsporte.com, o Campeonato Brasileiro vai começar em um ritmo mais acelerado, com os clubes disputando duas partidas por semana durante o primeiro mês do nacional. A segunda rodada (veja abaixo), por exemplo, acontece entre os dias 12 e 13 de agosto. Nesta primeira maratona, o único meio de semana sem jogos é o do dia 26 de agosto, que ficou reservado para a Copa do Brasil.

Vasco x Sport

São Paulo x Fortaleza

Bragantino x Botafogo

Atlético-MG x Corinthians

Internacional x Santos

Bahia x Coritiba

Athletico-PR x Goiás

Ceará x Grêmio

Atlético-GO x Flamengo

Vasco x Goiás

São Paulo x Flamengo

Bragantino x Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras

Internacional x Corinthians

Bahia x Santos

Athletico-PR x Sport

Ceará x Botafogo

Atlético-GO x Coritiba