CCXP: pela primeira vez, evento será totalmente digital e global

Pela primeira vez, a CCXP será 100% virtual. O evento de 2020, que foi batizado de CCXP Worlds: A Journey of Hope, precisou se adaptar ao cenário imposto pela pandemia do novo coronavírus, para evitar ser adiada ou cancelada.

O objetivo é não colocar em risco a saúde dos fãs, artistas e de toda a equipe responsável pelo evento. Apesar disso, o CEO da CCXP, Pierre Mantovani, afirma que a edição virtual não será menor do que foi visto nos anos anteriores, e que a equipe está aproveitando esta situação para investir na transmissão global.

“Não será uma simples live”, garante Mantovani. “Direcionamos todos os esforços para que cada parte da CCXP esteja presente na casa de milhares de pessoas, como um pedacinho da experiência, só que digital. E justamente por ser digital, pela primeira vez na história, teremos um evento de escala global para a indústria do entretenimento.”

Em 2019, a CCXP contou com o elenco de ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’Fonte: IMDb/Reprodução

Em 2019, a CCXP se tornou um dos eventos de cultura pop mais prestigiados do mundo. Durante 4 dias, foram aproximadamente 280 mil pessoas que passaram pela São Paulo Expo, local onde o evento é realizado. Este ano, a equipe responsável espera fazer algo que se mantenha no mesmo nível das edições anteriores, como disse Marcelo Forlani, head de cultura, diversidade e pertencimento da Omelete Company.

“Vamos investir toda a nossa capacidade criativa e o alcance da nossa comunicação para trazer uma pauta positiva e construir um lugar para nos encontrarmos e para compartilhar o que cada um tem de melhor”, destacou Forlani. “Essa jornada de esperança busca um mundo mais justo, com oportunidades igualitárias e mais sustentável”.

Outros detalhes com informações sobre o Artists’ Alley, participação de celebridades, eventos de estúdios e os possíveis custos começarão a ser divulgados a partir do dia 25 de agosto, através de uma coletiva virtual para a imprensa. Todos os detalhes também serão divulgados através do site oficial do evento.