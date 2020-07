Ceará joga melhor, vence Fortaleza e garante vaga na final da Copa do Nordeste

No terceiro Clássico-Rei de 2020, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 e avançou para a final da Copa do Nordeste. No Pituaçu, o Vozão jogou melhor e garantiu a primeira vitória contra o maior rival na temporada. Em fevereiro, também pela competição regional, as equipes empataram em 1 a 1, enquanto o Leão do Pici triunfou por 2 a 1 no clássico do dia 15 de julho, válido pelo Campeonato Cearense.

O gol da vitória do Ceará foi marcado ainda no primeiro tempo. Vinícius cruzou a bola na área em cobrança de falta e o zagueiro Klaus, de cabeça, abriu o placar. Foi o quarto tento do camisa 44 na temporada, o terceiro na Copa do Nordeste.

Pelas semifinais da Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0

Na segunda etapa, o Vozão quase ampliou duas vezes com Cléber, que cabeceou e finalizou perto da meta de Felipe Alves. O Fortaleza passou a controlar aos 20 minutos, mas não ofereceu perigo ao rival.

Nos minutos finais, o Fortaleza pressionou o Ceará, mas sem qualquer efetividade. O Vozão se fechou e garantiu a vaga na final da Copa do Nordeste.

Na grande decisão do torneio regional, o Ceará vai enfrentar Bahia ou Confiança. As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira, também no Pituaçu, às 19h30.