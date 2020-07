Ceará vence clássico contra o Fortaleza e vai à final

O Ceará é o primeiro finalista da Copa do Nordeste de 2020.

Nesta terça-feira, no Pituaçu, o Vozão venceu o clássico contra o Fortaleza por 1 a 0 na semifinal da competição.

O gol da vitória foi marcado por Klaus, aos 23 minutos do primeiro tempo.

O técnico Rogério Ceni, não se sabe o motivo ao certo, optou por deixar o artilheiro do time do Fortaleza, Wellington Paulista, no banco de reservas.

Quando o camisa 9 tricolor entrou, aos 21 da etapa final, não teve tempo de buscar o empate.

O Ceará agora aguarda a definição do seu adversário na decisão, que sairá do duelo entre Bahia x Confiança, nesta quarta-feira.

A primeira partida da final será já neste sábado, dia 1 de agosto, com a volta já na terça-feira, dia 4.

O Ceará, campeão de 2015, tenta o seu segundo título na Copa do Nordeste. Já o atual campeão Fortaleza se despede.

Fortaleza 0 x 1 Ceará

GOLS: Klaus (CEA)

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias (Tinga), Quintero, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho, Marlon (Wellington Paulista), Mariano Vazquez (Romarinho); Osvaldo (Yuri César), David (Carius) Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Klaus, Bruno Pacheco (Alyson); Charles, Fabinho (William Oliveira), Vinicius (Lima), Fernando Sobral; Cleber (Sóbis) e Rick (Leandro Carvalho) Técnico: Guto Ferreira

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nesta, pela Serie A.

Sábado, 08/08, 19h*, Fortaleza x Athletico-PR

Sábado, 08/08, 21h*, Sport x Ceará

*horário de Brasília