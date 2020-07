Ceará x Fortaleza | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Clássico vale a liderança do estadual

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Cearense



Data: 15 de julho de 2020



Horário: 22h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão, Fortaleza, Ceará



Onde assistir: TV Verde Mares

Informações adicionais: Guto Ferreira fez sua re(estreia) no Ceará com praticamente todo o elenco considerado titular. No Clássico-Rei, ele deve ir da mesma forma e com ainda mais sede pela vitória.

Informações adicionais: o técnico Rogério Ceni poupou o elenco principal no duelo contra o Guarany de Sobral. Agora, no clássico, ele deve ir com o que tem de melhor. Michel, lesionado, segue fora.

Do outro lado, o Fortaleza oscila em algumas partidas, mas também chega bem ao duelo. Líder, o Leão do Pici venceu 7 de seus últimos 10 jogos – somando todas as competições. Agora, classificado para o mata-mata do estadual, o time de Rogério Ceni, que tem 15 pontos, não pode se dar ao luxo de perder pontos para o seu maior rival.

Vale lembrar que o Ferroviário tem 13 pontos e ainda pode ficar com a primeira posição da fase de grupos do Cearense 2020.