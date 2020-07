Cega e burra, Gilda ignora abuso sexual de Eliza e defende Dino · .

Gilda (Leona Cavalli) ignorará o abuso sexual que Eliza (Marina Ruy Barbosa) sofreu em Totalmente Demais. A ruiva e a mãe conversarão sobre o ensaio nu que a modelo terá que fazer para a etapa final do concurso, e a personagem de Marina Ruy Barbosa confessará que tem problemas de confiança desde que foi assediada por Dino (Paulo Rocha). A mulher do cafajeste minimizará a situação. “Você viu coisa onde não tinha”, dirá.

“O Dino é um bom pai, ele nunca tocou um dedo em você”, dirá a ex-empregada de Lili (Viviane Pasmanter) sem lembrar que Eliza quase foi estuprada pelo o padrasto no começo do folhetim.

“Por que eu não deixei!”, retrucará a ex-namorada de Jonatas (Felipe Simas). “Ele pode ser ótimo para meus irmãos, mas eu não sou filha dele. É diferente, ele me olha com uma mulher”, insistirá a pupila de Arthur (Fabio Assunção).

“Para com isso, Eliza! O Dino mudou”, garantirá Gilda. A promessa não surtirá efeito para a rival de Carolina (Juliana Paes). “Você não tá diferente desde que você veio para cá? Então… O tempo passou para gente em Campo Claro também. O Dino mudou para melhor”, justificará a mãe de Dayse (Isabella Koppel).

“Ele pode até ter mudado, mas nunca vai mudar o que ele fez comigo”, retrucará a personagem de Marina Ruy Barbosa ainda sentida. Apesar da mágoa, ela tentará desviar do assunto. “Ele deixou vocês virem me visitar? Ou você teve que mentir para aquele safado?”, perguntará a aspirante a modelo, irritada.

A cozinheira ignorará a provocação da filha: “Você é tão jovem e com tanta vida pela frente. Deixa de pensar no passado. Saiu uma menina de Campo Claro e você virou essa mulher linda. Não vamos brigar, por favor, hein”, pedirá a mãe de Carlinhos (Kaik Brum) ainda evitando enxergar o alerta da filha.

A jovem prometerá não falar sobre o assunto para não causar mais discussões. “Você tem razão. Eu prometi pra mim mesma que sempre que eu lembrasse dele, eu pensaria em coisas boas para esquecer”, finalizará a ruiva abraçando a mãe.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução