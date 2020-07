Celular gamer Lenovo Legion Pro tem design revelado oficialmente

A loja chinesa JD listou o Legion Pro, novo celular gamer da Lenovo, e revelou oficialmente o design do smartphone. O aparelho já tem o Snapdragon 865+ confirmado em suas especificações e será lançado em 22 de julho.

As imagens compartilhadas pelo e-commerce confirmam vazamentos que aconteceram anteriormente e mostram que o celular possui um design pensado para a utilização na orientação horizontal. As câmeras traseiras do aparelho são mais centralizadas e o sensor de selfies retrátil fica na lateral do dispositivo.

Fonte: Gizchina

O Lenovo Legion Pro também conta com design em vermelho e preto, com tela de bordas finas. Na lateral esquerda, o aparelho ainda possui botões que podem ser utilizados especialmente em jogos.

A listagem do produto como Lenovo Legion Pro também levantou a hipótese de que a fabricante lançará dois celulares gamers em 22 de julho. Nos últimos meses, o produto apareceu em vazamentos apenas como Lenovo Legion.

Snapdragon 865 Plus 5G

Independentemente da quantidade de celulares que serão lançados, a Lenovo já confirmou que o smartphone gamer Legion chegará ao mercado com o Snapdragon 865 Plus 5G. Apresentado recentemente pela Qualcomm, o processador é uma versão aprimorada do Snapdragon 865, que chegou ao mercado no começo do ano.

Fonte: Gizchina

Além de trazer o chip mais potente da Qualcomm da atualidade, o celular deve chegar com um sistema de resfriamento rebuscado, que possivelmente garantirá desempenho extra em jogos mais pesados. As especulações também apontam que o dispositivo contará com 16 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento.

As especificações do Lenovo Legion Pro serão confirmadas em 22 de julho, data em que a fabricante lançará oficialmente o celular. No mesmo dia, a ASUS apresentará o ROG Phone 3, concorrente que também possui o Snapdragon 865 Plus 5G.