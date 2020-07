Cenário ‘Matrix’ do Domingo Espetacular ofusca estreia de Carolina Ferraz · .

O Domingo Espetacular de domingo (12) foi marcado pela estreia de Carolina Ferraz. No entanto, a apresentadora acabou dividindo os holofotes com uma outra novidade: o cenário. O fundo digital escuro em tons verde e preto rendeu muito mais críticas do que elogios nas redes sociais, e surgiram até memes de comparação com o filme Matrix (1999).

Toda a arte do novo cenário foi feita com a técnica de chroma key. Assim como no Fantástico, da Globo, o visual foi completamente alterado em momentos pontuais do programa para uma realidade virtual. As mudanças não agradaram tanto quanto a nova apresentadora. Além dos memes, internautas também comentaram que Carolina merecia um cenário mais elegante.

A artista foi contratada pela Record há menos de um mês e sua estreia, além de marcar sua volta para a televisão, deixou o público curioso para conferir seu desempenho. Recebida por Eduardo Ribeiro, Carolina também assumiu a função de fazer quadros especiais e apareceu em uma reportagem sobre como os restaurantes se prepararam para a reabertura durante a pandemia da Covid-19.

“Estou muito feliz de estar aqui no comando do programa”, disse a nova funcionária da emissora logo na abertura da atração. Apesar das críticas ao novo visual do programa, a estreia de Carolina Ferraz foi bastante elogiada e comemorada nas redes sociais.

A mudança de cenário do Domingo Espetacular repetiu o fiasco da nova bancada do Fala Brasil, que estreou em outubro do ano passado. Com tons vibrantes de verde e amarelo, o visual do jornalístico matinal da Record também virou meme no Twitter e chegou a ser comparado com barracas de feira livre.

Confira abaixo a repercussão sobre o novo cenário:

Carolina Ferraz tá na Matrix?

Não assisto esse canal#DomingoEspetacular pic.twitter.com/NAtcC1J32s

— Purpurinado🏳️‍🌈 (@Purpurinadox) July 13, 2020

Eu vendo a Carolina Ferraz no novo cenário do #DomingoEspetacular pic.twitter.com/Pd0rxfaN4m

— Rafael Ramos (@RafaelRamos85) July 12, 2020

#DomingoEspetacular Carolina Ferraz muito elegante!! 👏👏👍 Não consigo engolir a cor desse cenário, esse verde é muito forte, gritante, ficou muito escuro tbm. pic.twitter.com/XZzkGQVHql

— Pαℓρiteiro (@Palpite38) July 12, 2020

Estreia da Carolina Ferraz QUE CENÁRIO HORROROSO #DomingoEspetacular pic.twitter.com/NQuLGW1J3x

— LÉO GOES (@euleogoes) July 12, 2020

Record sendo Record. 🤦🏻‍♂️#DomingoEspetacular pic.twitter.com/o7JIIN2qBx

— Luiz Ricardo (@excentricko) July 12, 2020

Novo encerramento do #DomingoEspetacular será assim, o disco voador chega e lava os apresentadores. pic.twitter.com/ljsbfoXglw

— Juninho Bento (@juninhobentojb) July 12, 2020

Carolina Ferraz na Record

Conforme o . antecipou em 19 de junho, a contratação de Carolina Ferraz encerrou negociações que se arrastavam há um ano e concluiu o processo de renovação do Domingo Espetacular iniciado pelo vice-presidente de Jornalismo da Record, Antonio Guerreiro, em maio de 2019, quando Janine Borba deixou a atração.

Carolina estava fora da TV desde o final de 2017, quando foi dispensada pelo canal GNT, onde apresentava o Receitas da Carolina, por estar processando a Globo na Justiça Trabalhista. Em agosto daquele ano, ela teve seu contrato fixo com a Globo encerrado, depois de 27 anos de casa, e foi à Justiça pedir uma indenização estimada em R$ 10 milhões.

“Depois de quase três anos e meio fora de um estúdio de gravação, é um grande prazer anunciar que a partir de amanhã [domingo, 12] estou de volta todos os domingos com vocês falando dos mais variados assuntos e exercendo novamente a função de apresentadora”, escreveu Carolina aos seus seguidores no Instagram no último sábado (11).

