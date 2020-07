CEOs de Amazon, Apple, Google e Facebook depõem hoje nos EUA; assista

Os chefes executivos de quatro das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos prestarão depoimento nesta quarta-feira (29) a um subcomitê que investiga práticas anticompetitivas de mercado. Estarão presentes na audiência Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) e Sundar Pichai (Google e Alphabet).

O quarteto foi convocado como parte de investigações do governo norte-americano a respeito de acusações de dominância de mercado e irregularidades em serviços online, que prejudicam a concorrência e criam monopólios em sistemas operacionais e redes sociais.

A sessão está marcada para as 13 horas (horário de Brasília) e será transmitida no canal da House Judiciary no YouTube.

Encontro aguardado

Cada um dos quinze membros do comitê terá cinco minutos para cada pergunta. Os CEOs vão participar por videoconferência, tanto por medidas de segurança graças à pandemia do novo coronavírus quanto por uma alteração na data original do depoimento.

Entre os temas esperados, estão as políticas rígidas da App Store (também investigada na Europa), o controverso sistema de anúncios da Google e o império de serviços concentrados pelo Facebook. A investigação está em andamento há cerca de um ano e pode resultar em penas financeiras ou até de ordem estrutural, como alterações em políticas de uso de alguns desses serviços.