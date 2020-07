CES 2021 será completamente digital para evitar covid-19

A próxima edição da Consumer Electronics Show (CES) será totalmente digital para evitar possíveis transmissões do vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19. A mudança de planos foi anunciada pelo presidente da organização, Gary Shapiro, em um vídeo publicado este mês no site oficial do evento.

A Consumer Technology Association (CTA), organizadora do evento, inicialmente anunciou que a CES aconteceria na cidade de Las Vegas (EUA) nos dias 6 e 9 de janeiro de 2021. No entanto, Saphiro explicou que embora a empresa esperasse reunir todos novamente, isso não poderia ser feito com segurança, devido ao atual cenário pandêmico.

“Por mais de 50 anos, a CES tem sido um palco global para inovações e esta é a nova fase da nossa evolução: repensar a CES e unir toda a comunidade de tecnologia”, afirmou. O presidente não deu muito detalhes sobre como será a organização do evento no formato virtual, mas deu a entender que as transmissões acontecerão através de uma plataforma especial da CTA.

Milenio via Twitter/Reprodução

O plano original era realizar o evento presencialmente, com uma série de restrições, como o uso de máscaras, a proibição de pagamentos com dinheiro físico, áreas de higienização e demarcações para reduzir aglomerações.

Especula-se que a adesão do formato virtual foi motivada não só pelo avanço da pandemia, como também pelos rumores de que a edição de 2020 pode ter colaborado para a disseminação do vírus nos Estados Unidos.