Chamada Pública Prefeitura Municipal de Laguna SC 2020: Salários de até R$ 8.758,22!

Edital oferece vagas de níveis médio/técnico e superior na área da saúde; Inscrições até 24 de julho de 2020

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Laguna divulgou a abertura da Chamada Pública que tem por objetivo preencher 14 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico (3 vagas); Enfermeiro (4 vagas); e Técnico de Enfermagem (7 vagas), para atuação no programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.704,20 a R$ 8.758,22, por carga horária de 40 horas semanais. Haverá ainda R$ 2.500,00 por assiduidade para o cargo de Médico

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de até às 13h do dia 24 de julho de 2020, via entrega do currículo para análise diretamente na Secretaria de Saúde, no horário das 7h às 13h ou via e-mail: [email protected] Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise curricular, conforme critérios estabelecidos no edital. A seleção é válido por 04 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este improrrogável.

Informações do concurso