Chamamento público Prefeitura Municipal de Carneirinho MG 2020: Inscrições abertas!

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Carneirinho abriu inscrições de um novo Chamamento Público que tem por objetivo preencher duas vagas nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Técnico de Enfermagem. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.064,93 ou R$ 2.232,65, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 a 14 de julho de 2020, presencialmente, no Departamento de Recursos Humanos, na sede administrativa da Prefeitura, localizado na Avenida Ambraulino Leandro Barbosa, Nº 284, Centro, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas análise de documentos.

ATRIBUIÇÕES

TECNICO EM ENFERMAGEM: Aplicar injeções segundo prescrições médicas; aplicar vacinas; ministrar medicamentos observando horários e doses prescritas pelo médio; verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos pacientes; auxiliar médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas e nos atendimentos aos pacientes; colher materiais orgânicos para fins de análise clínica; orientar, diretamente o público, esclarecendo e educando acerca de assuntos pertinentes à saúde.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Serviços de limpeza e higiene das repartições públicas; recolhimento do lixo nas dependências internas; conservação e controle dos materiais e de equipamentos utilizados; cuidados especiais com o acondicionamento do lixo; serviços de copa e cozinha.

