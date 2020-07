Charlize Theron comenta sucesso e fala de sequência de The Old Guard

A Netflix está comemorando o sucesso de The Old Guard: o filme estrelado por Charlize Theron já foi assistido por mais de 72 milhões de assinantes desde a estreia na plataforma, em 10 de julho. Com a marca, o longa entra para a lista dos dez mais vistos do streaming, superando títulos premiados como O Irlandês.

O sucesso pegou até mesmo a estrela do filme de surpresa. “É muito louco”, disse Theron. A atriz interpreta Andy, uma guerreira imortal que, com outros mercenários, busca uma nova integrante para a equipe. A ficção é baseada em uma série em quadrinhos de Greg Rucka e Leandro Fernández. A Netflix investiu US$ 70 milhões na produção, que tem 81% de aprovação dos críticos, segundo o site Rotten Tomatoes.

A protagonista também comentou a possibilidade de uma sequência. “Nós ainda estamos pressionando para isso. Vamos descansar um pouco, mas, considerando que todos realmente queremos voltar, tenho certeza de que na hora certa conversaremos sobre o assunto”, complementou.

