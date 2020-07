Chelsea pode negociar Jorginho para juntar fundos para outras negociações; Juventus monitora

Em outros momentos, antes da paralisação do esporte por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube relutaria em negociar o ítalo-brasileiro. Porém, curiosamente, ele perdeu espaço desde a volta do futebol inglês e agora pode ser visto como um bom ativo para os cofres do Stamford Bridge. Cabe destacar que ele atuou em apenas um dos últimos cinco jogos do time.

Há três meses, em conversa com o 90min Inglês, João Santos, empresário do meia, que os Blues estavam conversando sobre um novo contrato, mas que também havia outras duas propostas pelo jogador. Na oportunidade, apesar de não revelar quais eram os times interessados, ele confirmou que não tinha recebido nada da Velha Senhora.

Segundo informações do The Mirror, os Blues aproveitariam o montante que entraria pelo volante de 29 anos para contratar o promissor Declan Rice, do West Ham, que tem 21 anos e fez parte de sua formação como jogador no Stamford Bridge.

Outros jogadores avaliados pelo clube são: Ben Chilwell, do Leicester, Kalidou Koulibaly, da Napoli, Dayot Upamecano, da RB Leipzig, Gabriel Magalhães, do Lille, Alex Telles, do Porto, Blás Riveros, do Basel, e Matt Targett, do Aston Villa.

