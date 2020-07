Chiquinho Scarpa revela fantasia sexual bizarra de namorada 30 anos mais nova · .

Chiquinho Scarpa escancarou a intimidade com a namorada, a advogada Fernanda Rizzi. Em transmissão ao vivo com o humorista Marcelo Zangrandi, o conde de 68 anos revelou a fantasia sexual bizarra da parceira três décadas mais nova. “Antes de transar, eu tenho que colocar a roupa do Pateta”, entregou, aos risos.

O bate-papo entre os dois amigos rendeu revelações para os seguidores de ambos. O empresário contou que ganhou um pijama do ex-integrante do Pânico : uma roupa flanelada inspirada no Pateta, personagem da Disney criado em 1932.

“Você dorme com ele, às vezes? Ou você só usa para fazer bagunça?”, questionou Zangrandi. “Durmo. É uma delícia. A Fernanda tem um problema sexual que ela adora o Pateta”, respondeu o conde. “Então acertei no presente”, brincou o noivo de Flavia Viana. “Eu adorei”, divertiu-se Scarpa.

Entrevistado pelo amigo, Zangrandi falou sobre a gravidez de sua mulher, que está à espera de Gabriel, primeiro filho do casal. “Nesta quarentena, a gente está mais junto do que nunca. Aqui é uma alegria só. A cada momento é uma coisa diferente. A gravidez torna tudo mais especial. Eu que sempre fui um homem solteiro e demorei para namorar, vivo muito feliz e pleno com essa vida que tenho em família”, analisou.

“Gabriel chega em outubro. É muito legal esse negócio de ser pai. Pouco tempo atrás eu nem pensava nisso. Agora vou ser pai em outubro. Daqui a pouco. Estou ansioso. Deve ser fenomenal, deve ser uma sensação fora da caixinha”, confessou.

Chiquinho Scarpa com sua fantasia de Pateta em live

O humorista também relembrou sua passagem por A Fazenda – Nova Chance (2017). “O mais difícil foi conviver com pessoas que você não está acostumado a viver. Foi complicado. E, às vezes, você nem quer viver ou passar o tempo”, contou.

“Sou um cara pra frente. Eu tentava levar isso da melhor maneira possível. Inclusive, as pessoas que eu não gostava, eu ficava do lado e conversava. Não adiantava criar um atrito com pessoas que vão ter que ficar ao meu lado. Algumas pessoas gostaram dessa minha posição, e outras não”, relembrou.

Veja a transmissão ao vivo de Chiquinho Scarpa e Marcelo Zangrandi:





