Chrome permitirá agendar download de arquivos para mais tarde

A Google começou a testar mais uma funcionalidade para a versão móvel do navegador Chrome: agendamento de downloads. A novidade apareceu na versão Canary do browser e conta com opções avançadas para quem baixa arquivos no celular.

Atualmente, as versões estáveis do Chrome mobile permitem apenas que o usuário baixe arquivos diretamente no celular. A opção de agendamento vai além e o usuário pode escolher um método e horário para realizar cada download.

Fonte: XDA Developers

A opção permite que o usuário guarde os arquivos para baixar em uma nova aba chamada “agendados para depois”. Com isso, o download começa apenas quando o celular é conectado em uma rede Wi-Fi, garantindo economia de dados móveis.

A nova funcionalidade também permite agendar os downloads para qualquer data futura. Assim, caso o usuário precise baixar um arquivo muito grande, basta realizar o agendamento para um horário em que o aparelho estará constantemente em uma rede Wi-Fi e com energia para aguentar a carga de trabalho.

Como usar o agendamento de downloads

O agendamento de downloads está disponível na versão Canary do Google Chrome, que pode ser baixada nesta página da Play Store. A versão de desenvolvimento do navegador é instável e pode conter bugs, mas garante acesso aos novos recursos do programa em primeira mão.

Além de baixar a versão Canary, o usuário precisa ativar o agendamento de downloads por meio do sistema de flags do navegador. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

1 – Abra o Google Chrome Canary no Android e digite na barra de endereços chrome://flags;

2 – Na barra de pesquisa, busque pela opção Enable download later;

3 – Selecione a opção Enabled dentro do menu que aparecerá;

4 – Reinicie o navegador.