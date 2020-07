Chrome testa função para reduzir consumo de dados ao abrir vídeos

Um novo recurso que está em testes na versão beta do Chrome promete reduzir o consumo de dados durante a reprodução de vídeos no navegador da Google, contribuindo também para um melhor desempenho do browser. A novidade foi descoberta pelo site TechDows.

Segundo a publicação, o modo LiteVideos força a exibição de vídeos com a menor resolução disponível, quando ativado, reduzindo os gastos com a franquia de internet. Para tanto, ele simula condições de baixa largura de banda, deixando as respostas de mídia limitadas.

Mesmo com o usuário conectado a uma rede mais rápida, a função, um avanço do modo Lite já existente no Google Chrome, engana os sites visitados, fazendo parecer que ele está em uma rede lenta. Assim, os vídeos são exibidos em qualidade inferior, preservando a franquia de dados.

O novo modo de economia de dados já está em testes no Chrome Canary.Fonte: TechDows/Reprodução

O novo modo para reduzir o consumo de dados ao reproduzir vídeos no Chrome deve chegar às versões estáveis do browser para Android, Windows, Linux, Chrome OS e macOS até o final do ano, atendendo também a quem utiliza o programa em notebooks e desktops conectados a redes lentas. De acordo com o veículo, não há previsão de lançamento para o iOS.

Como ativar a função no Chrome Canary

Os interessados em testar o modo LiteVideos do Chrome, antes da chegada do recurso à versão estável, podem fazê-lo no Chrome Canary, versão do navegador para desenvolvedores.

A novidade está disponível na versão Canary do Chrome 86, tanto no Android quanto no Windows e demais sistemas operacionais citados anteriormente. Depois de baixar o app no Google Play ou na página do Canary e de instalá-lo em seu dispositivo, é preciso ativar a função.

Isso pode ser feito digitando “chrome://flags” na barra de endereços e buscando por “LiteVideos” no campo de pesquisa. A seguir, ative as opções “Enable LiteVideos” e “Force LiteVideos decision”.