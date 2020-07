Ciclista atropelado por Gusttavo Lima recusou atendimento médico por medo da Justiça · .

O ciclista que foi atropelado por Gusttavo Lima na noite de domingo (5) recusou o atendimento médico oferecido pelo cantor por medo da Justiça. Renato Rodrigues Borges, de 30 anos, cumpre pena em regime semiaberto por homicídio e receptação. Por lei, ele não poderia estar fora de casa durante o fim de semana. Ainda assim, o artista prestou os primeiros socorros e chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Os médicos informaram que Rodrigues precisaria ser levado ao pronto-socorro, cuidado também recusado por ele no primeiro momento. O ciclista foi levado ao Hospital Municipal de Bela Vista de Goiás e deu entrada com ferimentos leves na perna. O sertanejo ainda insistiu para que a vítima fosse levada para um hospital particular em Goiânia, mas ele fez os exames e recebeu alta em seguida.

Um dos seguranças do artista, enviado ao local para acompanhar a vítima, descobriu que ele não queria atendimento médico por causa de sua ficha criminal. Renato foi condenado em 2018 pelo Tribunal de Justiça de Goiás e estava com medo de voltar ao regime fechado por ter descumprido a ordem de não sair de casa.

O cantor afirmou que independente da situação legal do ciclista, continuará dando todo o suporte necesário. “Quero que ele tenha o melhor tratamento”, disse Gusttavo, em entrevista ao jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Acidente

Por volta das 21h30 (horário de Brasília) de ontem, Gusttavo Lima estava indo do seu sítio para sua casa, em Bela Vista de Goiás, quando sua caminhonete encostou no guidão da bicicleta do ciclista, derrubando-o no chão. De acordo com a assessoria do artista, Renato não respeitou a sinalização de parada na via.

O cantor prestou os primeiros socorros e permaneceu no local do acidente até a ambulância levar a vítima ao hospital.

“Fiquei lá o tempo todo prestando todo auxílio ao rapaz. Graças a Deus eu estava muito devagar. Meu carro é blindado e muito grande e se o choque fosse de frente eu poderia ferir o rapaz gravemente”, explicou Lima, que afirmou que estava andando a uma velocidade média de 30 quilômetros por hora.

Confira abaixo a nota enviada pela equipe do artista:

“Informamos que na noite de hoje (05/07), o veículo do cantor Gusttavo Lima atingiu um ciclista na cidade de Bela Vista de Goiânia (GO).

O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o Samu e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem. O escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade.

São falsas as informações que o cantor estaria detido.”

