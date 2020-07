Cielo abre matrículas para vagas em estágio; salários de até R$ 2 mil

A empresa líder em pagamentos eletrônicos, Cielo, anunciou a abertura do Programa de Estágio 2020, que vai recrutar alunos de antepenúltimo, penúltimo e último ano da graduação de qualquer curso superior.

Para participar, o candidato precisa estar matriculado em qualquer faculdade e ter formação prevista para o período entre julho de 2021 a julho de 2023. São, no total, 30 vagas com salários de R$ 1.800 por mês se estiverem no antepenúltimo e penúltimo anos do curso e R$ 2 mil se cursarem o último ano.

Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

“Convidamos pessoas com perfil de colaboração, vontade de fazer acontecer, que tenham garra e acreditem que podemos transformar a empresa e o mundo para melhor a participar desse processo”, diz Paulo Caffarelli, presidente da Cielo.

Ainda, a empresa informa que o processo seletivo será 100% on-line, através da plataforma Adobe. Haverá a realização de provas on-line de lógica, fit cultural e, se aprovado nas primeiras fases, o candidato participa de uma dinâmica e uma entrevista remota com o gestor.

Inscrição

Os interessados devem se inscrever até o dia 08 de julho, por meio do link https://www.99jobs.com/cielo.