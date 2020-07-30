Cientistas revivem micróbios de mais de 100 milhões de anos

Postado por
tecmundo
-




</p> <p>+������� �wyV��P��j{d��DFfUeOn���������k�������R�s9x�k�PP P���2���m.����^sh� -#�Hdd��amd$r�ȑ_���W�V�k����*”*�N�o8����~���a�ݼ=�g7Ì~:/�̞�+�g{B�=s��c�|^�y��b{6[ ���b�44`:/��v��#�΋ �D9m>�M}���P����?�b{��9��+�eFF/�n�”5]��*)w�Ʊ����Vq:�0S�Ȭ7t�q’w�0�_%�C�ѴS���ؓ4>�%Ҏ��gN|��yI��MZ����MXǙ�l�5�7��1t�t1Uy$AǐR�v��컒C��Y7q;�^s#�N�@�k1�m����O!L31�8�e���ET%2N=N�3�<���Ғ�6eL�`��Y���6$0mC �g����QC�>$`��՛p��6�T-;廙Ҟ�0+U�6k����߰:���B�u8�f�S��S:/��U|cu�Wm}�ּّ�G�u�K��nȘ��Fj��5|�S�ݶ�1�5C��{����[�9�P]w�v���zaO��w������”��w���>���]e�u8t�N�-���(e֕�1�w� *G�)_XB<����yqMw7!�T�>���E��6T�a��k��՛�Jy5��t���w�O ��� ���>�a��0Z�G 0(F,A[-�R:�D�j#:�C�����J@)��JMC`Bt�����՛&@Є>���#,4p�C)dـ�����(�!@Ag�aYB���nK؅y7e�6�-���”� %Ϥ��M���e�-ymq#���k���Y �o0gu� �I!���>Pb���>�B�Z6Ι��L�,~��2[����)}}����3��޿�0x֠�&�үVoB.z��R>����@�I����E��$�<��7���-��&�O���r�8��������o5�T�tss�Ͼ�`[�]���’ش|���m԰Q�l�Z�M’E-�e�Q�]bX(��”L�k�kh�ԯЌER1绅�ј74&�)��d��u��e��J��z�H��,E�-��/;��_g������&�^�#:�#�����O�B”p��2[�1�C�u8���J�`m��Q��e�WO�%��ލ��,W��Su’zՋ�m� ���’�����R�j궿NPc��3�R/���N�RYN��OcY�2iu��Ռq���A���S�Y[��@����M(�gM?��7֛p�'<�������v�������&��’���?��1_ִ�qZ�y2!�Ͽ�t�0ӓ ��H��<����u����<��5���$�>y�d�G’��u��>=Q����$�[fz��NN+��Ϥy�|R���’�:)OƓ �$���$��z �N{sR�,8����Y&�8��0��>�6�Iy�݇W�ճ����ד�O�6�E)�`��RԆ�^7p��Tl����>�)M�ʹ��������?�������’7��ZL���dʎ��1������c>Q�`=zҁ|>=����ɗ�Oawn�D��L�|NO�>��=J��,�Z~:7��@��ͣ�4����Of|�wO�9y8��|=���<���1�y}��JO>���E�0B#J�w�����k���|~q���v!ңO���/�i0�J�����,@��ik�����ۏ�{��y��JU����o��_�RI1�jZ2��N�?,1��L���ǹ(3Ɖ�����FCч���E���_�Bc�)ĻS��,Fە��(��B�Eo��ea���SWY�+%�(NÈ|YdJ�p,N��ŗ/_��O �n�n{��zƔ΋L�1ԚR��LlAOsG� ݞ�؞{��m�n|��L~̸�r��K^������=��_}J̡�E��(��WW����)�tm�C���t�.���=�b��X”%�� �؞���v���t?���D9mR�l��,-�f��0}5�]Xs���&�-���`D���t�/`��k��gܞm�=l��KL��ÈQ7A9″�}��>�,�#ƈ`��=��)��X2i�~�k΋O�’a5��cT�%�Lh(�����OG��WW4�#�/���������)��g��20�������0�=c7L����t��L.1M>S,�|����8�U��o�g��:F”y��W �1drS�L-�G�ϋ:+�}pT�:J�&[R�9PL6��BrY��}J.Ȗ-wS���Bl�a ����l�u�sr���l�u��Xn�;�o,�< ���j@5@Ǚ؈�z�a���t”`[j�$����ºu�iZP�@��!�u��8}m#�d�$�����AT?�P�9m�&��y>/�#�|���قy�x%�P6Z��w�(ޗ�lx?3�&x��� �3�[&Y��5��.WL�|`oJ���m��d�we�We��-xW�R򮔼+�Kť�-W���*%�K�+-�,E��b�We�%|x)�P*q��o?�/���^I��=�4�*�c�K&���AB031��,J��)��� ���7��Lr�*ޔ�W��]�x�$�eͻR�*I.ˊ7L�y����p)eǫR�.�lySʞweRk~�g=��)��_*�J��V�J�[&ˊ)ޔ��Iޖ�+V1�*.��LpU &x] &x�q���}sh�LV�f�˲*WeÛ��lx�ް��hYåfX��J�o>��3ś���m��ߖj�x�Y�U)XÇR�5�/>hQV���eÇ�H��e�vt�����`WL��l��_J5pU�)�꘲xsi�oȞw�I>��U�f�7���x���/�`��Yū�+;U�*%o������u);�JYqi�u׋>��-��,oY�e)y��d2[�K�Vs�$�5S|`�K��T���eå����U)J�C��e���mw`-�� �b�O��R�Ui�[&�*�R�,��N���)E)xwh��+��{p���?1��X�kV�5���z^�oʮ/U$ ��-Wռ.e˻�R~_� ��x��3ɻ�T�Ӣ�Jɫ��MY�5o������.���R�+��ץ�y�r[���M9�TqY2�t��r��jQ .KY�U24�,��:FS6|Ё����T�����I.ˆU�u�w��I>��w�� ��LqY .�RC��U����>iJ��.��RJ>�u��r�M�?1i�^ՒW��yWR�-YJ>��we�%�x���(+ޗ��e���]�RZ��U��0��*��;��J���`5��6=�ei�S3�%S�$��*+޳�W”}��U)JūR�J��Y� �U=��L�)�X�k��*��sM�Q���-Z�� 0k&x_�&��ɤ��V�We3��J�U!I.R(>�&�g0��M�.�$��{����8IQ��B(k�Z>����Ӣ���})�����KQ�}�-KQJ޳��g���ͬ�}Y��%K�)�$oK�gJvz@u~2����WZ��e�n�~ N��ʊs�V�ao�[�|` �떱��(y{�*�J�R)ޔ�L��!�_�!�Co��qN�i;nk:�n�UϿ�ɤK�Q���`�]�n{���2u��WW�1ç�N9�ͽM9�;��7�ܐp��lww��qE4��&�0�tp�l52�>Ӽ�f��*�5j:Ϸ ��Ct˓5�+GƮ�gd��������?�>�̸7��������H�i�UϠ�^i�L����Hz�r ���:z۳��!��Z��l��{��q�XZG��b{��a{�����^�|�E[LΝ�s3�1�X’���t��3����l��ri���u�@Eό͓u�_����L��ȯ��&Y���,G;MS��-��؞�܇f4�j�O���7����?Qj��m�?td�I�ֈ^c�����������d”o�A��?��x����l�������³3M^=�����ɁlJRɔZb0k���eǚ�4�3�b���YgK&uj�au}yH:�l��ƈUc}u���h�u����l�L�=i��=�5F�TX��lg�5��5���~uc��yg6�iڶa�C�Xeؤ3<���1��ظ&�|������)<��%�&$��T�J�.�i&�)D�L8� aS����c4ډ3�&0���ko�+��J�R4U�4 ��L�ܜ+%�[��ϥ��[��`�ǰ<��^�U:L�x�o�F X�3�4c�:J�”���<u>�O��}���D��?�F@� ��0�W53D����jl`i]Bʁi ���n����n:��M��?��0�0�����G` �?F������l�Q�l�hD׵���BT�0n�l�P����o��t����”�U6`(&”p~?#���”ҍ�� �v���52�1�N�:;[d�M�0Rd�_�Y��B�eCpұ���’��-��/�œ�������M)��h��WBv��P�b�I�r��.L�IG�3����U�uEu�T�~����gOf�� �����!l��*v�ǜpY�B��l#�dg��bd>d��u�Ħ�.!�Dn�d��?�1��e�b:�+���0⺄T�@�3D�a��Wm%T��R�e��ܥ*@َ�(o���z31e%kd<�������#[Q�+Y V�p�얽3��]?Ma��V��K���tW��7�i��eMHL��9;�10�W3A�ϔ�=��2��F��v ){~���Ybr����y�GC�f 0��0~On��*�Սv!��HDa���Q��d’�������sc��5���z��_�>����.0$[����WH�,����cy�񫺯.�L�ؔ�W���3��9|^ MHL�F”%6��’zظX���[e�}��P�>���O<��C0��*���FU�RC�z)�N�e�H�ܤ�9^�%o��e�� ��̊�I>�`�=�א� �)���7I��y��&����Bt�,a^#dKz��f{��4Z� ��������z�O�f` f{��]u�:��~OQ�6j�BvU��u���#��25���2����A�S�.eH�{���J��LϤ`>d�-&�j}��&��#���L �����=Wl�fmQ�d9}��Z5U��H �(���F�u�I�(Y�e�@qܗ�(C�������k�1����O@G](�̉��=�m�WE�&ld�4U�v�i��q�E2��0��1ڔ�Q��Ȗ��𚘧�dZ�[��@h@$C@��’����/�`�o��5ݤ�Re���d’e�J9Ȫ��P�2�/#S��+O�6/�I6A=�3�;��^]{����Lu3�K���x����N=��4ʩ�R�k�j{�V�0�:T�8����S����Wt%�+yTb����o7l�o��.̆)�ɱ�M+���hۅ��I,�����p��;�6�dr��@v!0�Da��Q��j���k%�2T���씧O�ː���:,<���n�V�V-�o�)�(-12��6[�G�Х�O����� �8��D9~�P�&��9,�l�� ���)�h�]����J6 ]�d=(M$�kST�C:�C����o8�31�s!6 l���x�l�l�լ�9ܳHㄬ76f0�*�� �v^�~��̲`j� �b�CP�?ؗ�(Q�J�}S���C��mˁv�4y[o��sR2r�aF�>2%�ﴖH�G<��r�{4�9�+^��wxA %=-�k��-�-�ZT��ň�BT� �ז�X��ɾzx;&�’��%zh+��z�P�;�V��&tY�kʬ����s�~�-E�;�� &t� |�kʠ��ǟ��C`�aa6���Iԝ�N����J��}��#ugq�V�`<������D��@׽��P�� ��^q’�x��n�f�y�5���>��0��2�:L,�(fLb�_2Z�1��}��?̀��f�0A` ���Q�R�i�Uw��:T�8n�^�Q�I���4�ĝ��Zi*����$9_o�|SbU��bpv!<��,K��k�l��� L��ai:��l��3ٖA���k�,��V_Ç��<����:��`���G���_� 33��+QuB6B���Pْ�I�S�� Y�f5����B��g������lDoX���ӄ�H�0��䙱;��E3��%z╅�� ԗ��4!�jKjiylQU�R����Pq¸Ics�R$�Ѫ쬇7fDn۷�N��e����h���̡ ���Fd.�v&�Vo[f�� ��!g�9��<1Ϧ9����!��m ث�7�g��ހ�*��#is�9��%��’L� qo��1��^�Kpp� <�Ž�(bv��{�,t�F_�{<�ޡ���e�J���=i�5����m(U˿���U����?ٳ6E��.�?�V�V��|l��T��$�o�����.&i[���LH���S%w��P�h7���#��J�~2�1e�{�L���b��� 9a�!��0�1�Y-�����6��2�!���UwOh����(n�Z�}��`�_9�i|,�2 ������V����N���;���J{�ĦhM��%�1� P�2�9�N0RbGn�.�r?@�ؾ�c���˸����Lc����g���SK-AC�d)���� � ��”�X�@el�;F�o���No!����6�U-9�*��rj��_����+�T�-9�cTeeV���LU�U�U�:��V��V����:� 5v�o;8�� �I��FB�{U� �Y�Z�沗��s��j���nh��}����� ����U�e݂䪖��o��!X�[hy�T��o�gBr��P�V3�j@�@���E{�򦃖7���@rU�{W�m��U�k�E=0.z�e�1.U�x��+U%&��o��I^ɖ�VI�+�2.���K��*�x+yW�+UsYW�ײ���m�����M=0>�=4�GB����$��R�fJŸ$�BJ��Ps�׌W�*ƕ���ƫ�F�+��N �ˡb�R��;^՝l!υl��Z3.����’LrQ��7C�$�e���Uۅ������8&+�EU��N��VqU ����#���] �7CuQ�*ށ!.��Ѿ����@�o��C��m�/8�HP����]��uG@���D�7}w�$�g�wD�e���<����t^Ё|0��?$�*ϻles���:kU%Ș@���=cKf��{Ɩ���[f&�b{��-�F����!S������g���g[f ��&(�q;[2q�O���ad���Y���`�l�J(�D���A�S!N�,����L��R��O[5lD�QB���Ϙ���(y*�m�u���I�R��”�Yϸ��L6��`<��j���r]��,]yG�����ڋ�y��=z>����B���b�:.��XU���Tc������/d� �����4��x��iW1�(���m��$X�K�]����Sxkoq�;�j;�qHA괎���,��~�1g=�a>x[�̻�n7�G^J_������5�� >�1�f���J���©�.�N�`�t��l��’�b{�γv�t��t�P̉�)`�$̫qF]�ˇ������֦X���EA�sa�8��<;�xe��iƪ�oX�w��v�c�)Ħ��A��R���9�9�1{qu�1{�+�<��u�<=�zX@��:�yfa�K�ϋ^��P�QJ8K�W�$�&/�28���c�!��F�J]�?��$�P�o=���y<�� s�<�������݇�/�_����s�l0�9����#�0������p���� (����ɃF����Ջg�’W���O������#ݎt���8�o�����,�x��]2�|}b�`%T���o��t~���.�_�x���Ct˓5��’_? ���߿{q�<����”w������Q�7W���9?���~’������qd���Mp�’_?�Q7��>Ad)�L�y� X�(�’_��嶺�d���’��|y��1��:��cSur��Z��%���+�g���߄Ȗ�{�7�#�8�C �5�XB�_�-� 1�P�.XX�q�M��`SF8#�}�y����C��盧 �-D:�V�����%��!A�Y��C��”��’~��XG>�K#% ~�ђϔJp�@��N�z �;�-�LK���j���5(�������� ����H��%ZG6�$Y8���W���?g���H��`H)�sFR � Q���iu@1+�p�#�t�P��|����cS”� �ǿN�KQZе9}Fn{��۳ �-�����Gr!��@��J��h �l����t &�#��{�ц���`(%� � �0����h&��-3尊L�.�)GL��0fk09PB�>��C�ۅ�}b���0Et/|�)�ME�-������t�Oo5£o��}��P+$��8�D�1�Y����m p�)�&�w6F ��4��8��0~�l(“0t��zT��=�6�hg1�m�uLa��’�v��!��o�&0��as%;�Χa��v�5�Ov�g:/���O�^n���Y�?����Z3[��3���4�7TO�Lۼ��8�ă~��2n@�j�F�U�D��J���FZ1n&T��)��7=F/����,��Iǻ�N�Љ��� �o�Q��=X ,��`���L��k�f� �Z57���0�t������}-���o��t g�y���p42��ԇ���!�z����`��}���Θ�zc֬h���&4�` �8�$B>����f�H0u��Q�’����`��� �^�������4�X��:�%İf{��h�uL9b.+�j�c���1L� ��F� �Ħ�9,!q�X��&h{0ĺ�2`�9$���Q͘v�V���� �v�q9{��u% ,�>�6!�|n`ZJT��Ё�Q�1��cHP��W��ҡ�S����K<���D�0� �%�L >�KH �1bC�ѡ߇�=Xc#�%���0�A�= tp�ҋ��IL��p�ͭ��i��`��0�5�΂�dҊ`h ���3%���@>�JH�6����y���;�l���NV XB&�-�`t��� �Et�qٓ��_�x=�S�эǟ�u�H>��Ƕ�%�@��tˬt�����_�Ut�5o)� �����Q�,A�l��eE2�H�E��J)�� њ�朣������)���7|A�!Oq�t�#���#�[�p1v`lJ��]��1G��V�!�.XY�’��l�Ձ ������4�!!”Z)�����C���`�xj�C��0�9��pUu�~n=~�Ec��G���{t2��pc� 7����J�U�������B�’t �OJ:�ϗ�B�:=yc������z�~��;���ɗ/_�”C�=c˭’��̍5e�ú�<����^�K�i�G[�A�Sa�n��c�=c�n3H��17� L�@09���`�<���=c�ឱVoȀ��3��0����/$L�1/�ӡ$X�Ȥ�M�u;�G1R��X��i��l�Nl�0�����0��˧|�>@M��ɭ��que�=1b”<_��J�a�G�J&�����`�jR~zʮ���”4.�%���q�:�>;u{u�`��j���; ��-����CZ��D�G�P��i@� D���+b�y��TBm�h��ƅ���_�4����~{Y��ie��R��N�a)��o!�ͷ�+��g0�^e��S��y���5�,��-��;E`�u �*au�zyI�����AB^��X� jz�Y� �$� rX�:����Pb��:Վ���ڐK��!J��’���WBT�U� ��)��X���g8VcB�N��0�+?�++%�����ܐ;f�-���Wb�w3�����j,o�=c.�ߩf7�އ�K:���T?��S�y���T㩴I��ێ %��J0Y��eD3Qe���’��}�-5r�C�����s{:�C����덧��Iڒ���lޑϬ������ó�ӧ�)~������ו���V��ߨ-f=N�!W�d)��^@���h͌h&bl��a�+�^}i=������” �+�v��! �El�����[��>�]y��SNX�M��y��U=!��6e|G3j<���> ����AMf�u bt��+hP��B�”�,� u�K�m�C���:������&���0����@�����<�����..���l�Z��xd Yd�W4q]fd8Fb����2E,2�^S�(���“������#!ݦ��r���!�>����^����`v�.��%e/j5uWU�����D-{zz�mM���i�.�)W� ��@����p� �����cw��ԯ�t��2|���W��w|����O &�?&�v3�2Yl��w�~��_��f��5���KH�atxO#;ظ&���&f�=��W��2?��&/4` ��a����&0L�R���/�&Q��a6#/ۍle'[!d+U�S�Tb���X�G�߻��N�܊���a(���SJT�.�yi��qD���)�t.N��3�&$Ff՘���濇��:�v����#��=�f��L��2!�0��m6��J�od#I�R�”�-�Q�Z�V�o��5�H��>�Ȧ�*ɜ�6� Cb���jt��� �6��1ؿ��_Yo������!$�S�@X�t�5>f�sl����1�W}#!d�H7)’Ϸe�S���wR����A)��LS�1�’��ӝ�mbK$m:f(i� #�!�a��ty�0P�@��*2��� �)�+ “�xR�FU}-�JՄ�ف”��&�%���v’b�������czG��F��F�FWf��ˋ��ظb`B�*Ey�E��!�5�(��]��yT��q�-/�3c���Gzx�-�”Ϫٓ�������gϞϙn(�����oӯn�H�B��lS��+�V+X���f��%&u;;}�_�D��� Jϟ2Ԟ����im3w}���r���Ex���FN���)�’db�I6B�S���v�4d52�8″[“}Z�}2|����B���o@��QL�yB<���֔��’|��qD��H���/�MIA$� M���U+Y7MI�5�|�7���o�wf�.��jR�P/� ����Č����+7�돁Eqa��l�1� ���#�”��c8�Ǉd���H�vV#>�/9� K0���L��%�2�t��=����m�Ne�+IU����;1t�����Ep�f�����׭��v?�dK$�u�ĤB=������R�T��Ӳ� �ƍSr췑�?0_’&@*8�=>vb�i_)�>�8��q��F�a�)e�tu-�P&�-�۲��o���K��i�xћ.� � .+Fs�K,9��=w&��hw�p&1�,�n���g��t��Ø�NA���O�C�S�@�d#���`��4��u*��o�}ݵm�ꊰ�.@�������V~o�d���.����Xd��a`>�8v���^SF�J>�����~��a8J��q�*h��^S� ��:O,���ՉJ�FIIERy9�����wU�J�=������#�[E/#�w�vJϞ��Z�Px+��</u>̆b��T�����h��z![)�ٴ����>�s���N~f�3�G[�٦�`�u����ʲ�EO�Ǖ���eV<�ҳj�w��B{IDS���c�m���f;���_�n{���z�Lm�T���5!�Yp��<�ډM��Vo�9Oq�87��yQ�w�Ǹ��x��j,�]gj�����̞��9W^m��mfj?=���F� ����j��#�J�m��Ky���G��Y��p�%�m��k܍%��u�A��1ܲD�Rb�,SDF�9x�E��{��#�0jd��GN�q�𞢥�L��#���M�� ���J��h�?���(;l� ;54�SR���<��Pd���&��Q���ۮa�2�����k�iF�B������D���G>0Jj�3s6e�6��;C�#Xp�B�x��F��C�#���|աq���9���he_}׋n� Q�u(3��eJ�(ފ�}װ,�r@w1t��_�l���0Ftl�’b�E�0f���2E�W�Dk[bp�������?0����8���8���%�e�a���` Q�m���Q����k�E���2 �o�?�q�n��Q�W�����tcU�E����a�g��L�L��Ev� �����3:fh�9���yř����a��0����M��%j,! ��m�iq�[���V9�xwgaRu-%T�*����m���o��kXVhgJ�� �B1��@3K�’��Mx���+���V[���`��.03�+5�d3�0h>Ip�S����.��/�W>REs�H 4IY����o��B�¸-+1��z�q!�w�/�H�KA[�A���e�^�p�P� ��>a�|��F�6�eƌ�2Z=ù��C��kB� ?�aDo# p�-0!���_�)!%��iEE�R���-�Q�2�V��’�@�J��PW�Z3”��A�����W-�>�{��-�5�b)B`�`�>�>j.�f,�’6��µ��b�”��@ݕN䮻Ǹ���ˆ’�n2ThS�=cK|�tP%I�8GE0����U� 9h9�v�-p|�m5y�uW�U3��Q�����Q����B Ql�6��gnZ�=[x|O:�hC���-w{���)}6� S��3��Ƹ]y����œ%�+J�n��FJ���:���Cҍ����P��A�=���1>~�]pHTv�[�� H1k�-v�_o��W<*~G�jxU”TsbR��)�Cx�@ �^�����۾�3.�lɟ��u< �� 3#���9����[�j5:���T0h#��m)�?��9�)�͚��n�z�xGK7� �]q6F%_�iޞ6�ůB��j�Q���C���JG���^eߖ��ê���͚c�.֡���V�{jS����o�&f4���y�:�*�Q��r��7Ol������/��]�j���p�0���B_� �טZ�Uӽ,�J�Sr���;”S��޽��f�%ީ���I�,�� ��ݻ��B(�ܑ8 ���Qݦŷ� Զ”���m�����b�z��߄���;:F{��M�Vڇ%[Gi?�g�%�|��:�����鵽N}�dk��va�B����/�pm5�#�ѧ��������?RU���^�����jĴ�L�(}�VV�~����u���{�-d�ש��s����a+O4��?�F$fk΋�`��ER���qU=����>!R�d � ����a�Ꮐ4�����TM�����U#�o���Bʲ�yS�;��5o*V�jʚ7�e5o*�=�UYw����Eӕ�����2 ��H�5oT�����;����F����{1�R�ş �}څ�΋ѧ3=b��$���B�!��}^|%J�� b�ƌg���B���͠>�?lo�{.D7׼Q}Y�F�6�M9p���{�l{>�8`�_��k~���2dÛ� ��Re͛�a5o�Ԁ’df��7��&��Ð�f��#=�MQ�����R~����Be��*��{��My�)��,y[K� s�Uۖ��QU�n� �M�n�T���C�).��)Yͫ�g�0���l�CUd��S5o*U6��#��y�Շ����j�#8+JQJ�;є��~(e�US rZqյ��lf��k˞7]�Z ���>j�|��Raͥ��8��S�JsY�����ox�w�wu��-e[^���*&�0����^���U�˺�X7����B֟�⢯%t;P=U�Te��$���h�r��5���˶�CY���U�[S�wB�u�+�U��~��5]M�i���z�d3fI���|�����W8�57���x��dz���P���u�f��3搮��%3p��$6 cJ�[�߅1���Lх��%�”��9� ��t��n���P����Y�-w�f�����V������dq��[�%�V�e�~u�����5:n�)���qTՅB��6����U ��h�}.�V���.߼��w/���Ë��Y����?}w���Ûw� ���X}�l�[���ٛ���=<{���o�û��x���{~��^cs�1�7��Z���! ���G����h�I�Kw���R����@�P} ��ֶ���f��J���pG��x���ރݾ92^фp� ( W��{L-e�zdX�Gx� ���<��)�-��������2v9�/g���wa�)>�5OV��-�rt9�?� �FK;�{�r�4g�r4}���Z�G�Z(���mV.G�4p|���o��n���h�5���g�v�������綔R:�t�>q�����x �ַ�}�Ç7~P’�����|5�]J?���;�ߨ�o>*ZJ�Z�0��%”�q T��M���F��@�Y(q�ztq��ן��~xP�>�m.Na�R}�����|P�K�[�8��4��������V���)K���-��)���w�xO�>r�=��G�4~���D��*StW)G�/�D��J�Y���8����!���k���_�}n��ēqy����m�U�4��t�.�p�LQ{B3[O�i����2e���lӞbq�C�}�D}�”���8-� ]�Ap/J�p8ћ���� c��e�yc:�lS����Dvp�8mEY�X���i+ė/e��$�o)�ԶB�8��KY����`��OJ�񐴍z�+�w���R��zP������}bJ/v�2r�@��!r�_��|�� }o4ч���-�/�a”iQ?�{[���}G��Fx�Jnl1.>e��?���5<���������C�����C:z�~��5<)�b’���z�����$��|�C�0��I��CGb��������0�8″�M�#W-o4=�: ��2*eY����*܌*�R�R�3:%5bhT1�@�8�ſ�/=k��ڹ `����Y���*�”Au�f�*:Ae�8b|�R�PAe�G����h��0�.�cP��#|JI�8�*e��FG/1��F� F�5�����s�+�{�0J��*�{���x{UQ�zPU� ��7�����}�)R��်&��p����؀��K#��olTw�K�Ĵ5��”u�� uQ~?Q��A4���}a�� %���y�5�Rל>Xm})�����q2�)�! i� ��l�SݩEY8����6߽ٽ�[7���DEY�5]�����������=/�&S���ǯ} 8�Zq}���p��ٯJ�?rIo�`�g�}v�v</p> <p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fboainformacao.com.br&width=450&layout=standard&action=like&size=small&show_faces=true&share=true&height=80&appId=989020441171811" width="450" height="80" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe><br /> Fonte: Tecmundo</p> <!-- A generated by theme --> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><div class="td-g-rec td-g-rec-id-content_inline tdi_2_f3c td_block_template_5 "> <style> /* custom css */ .tdi_2_f3c.td-a-rec-img, .tdi_2_f3c .td-adspot-title{ text-align: left; }.tdi_2_f3c.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }.tdi_2_f3c .td-element-style{ z-index: -1; } </style><script type="text/javascript"> var td_screen_width = window.innerWidth; if ( td_screen_width >= 1140 ) { /* large monitors */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="7692575012"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="7692575012"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="7692575012"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width < 768 ) { /* Phones */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:320px;height:50px" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="7692575012"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } </script> </div> <!-- end A --> <div id="wpdevar_comment_2" style="width:100%;text-align:left;"> <span style="padding: 10px;font-size:16px;font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;color:#000000;">Comentários</span> <div class="fb-comments" data-href="https://boainformacao.com.br/2020/07/cientistas-revivem-microbios-de-mais-de-100-milhoes-de-anos/" data-order-by="social" data-numposts="10" data-width="100%" style="display:block;"></div></div><style>#wpdevar_comment_2 span,#wpdevar_comment_2 iframe{width:100% !important;}</style><div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom tdi_4_2fb td_block_template_5"> <style> /* custom css */ .tdi_4_2fb.td-a-rec-img, .tdi_4_2fb .td-adspot-title{ text-align: left; }.tdi_4_2fb.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }.tdi_4_2fb .td-element-style{ z-index: -1; } </style><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="3097699532"></ins></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://boainformacao.com.br/author/tecmundo/">tecmundo</a></span></div> </footer> </article> <!-- /.post --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <aside class="td_block_template_5 widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><a href="https://sitedeapostas.com/"><img class="alignnone wp-image-1232355" src="https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2020/03/3a7a0245-407c-4b86-a721-f5f34b033010.jpg" alt="" width="300" height="75" /></a><br /> <br /> <a href="http://prestek.com.br"><img width="300" height="100" src='https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2019/10/prestekgif.gif' alt='' class="no-lazyload" /></a><a href="http://saaepenedo.com.br"><img width="300" height="300" src='https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-18-at-10.03.29.jpeg' alt='' class="no-lazyload" /></a><a href="http://pedepelozap.al"><img width="300" height="100" src='https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2020/04/pedepelozap-1.png' alt='' class="no-lazyload" /></a><a href="http://instagram.com/oticascarolpenedo"><img width="300" height="100" src='https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2019/06/OTICASCAROL.png' alt='' class="no-lazyload" /></a><br /> <a href="https://sports.betway.com/pt/sports"><img class="alignnone size-full wp-image-1228051" src="https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2020/01/d347a3be-bc1f-47a4-9e22-bdb8e3ad70d0.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p> </div> </aside> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <div class="tdc-footer-wrap "> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-footer-container td-container-wrap td-footer-template-14 td_stretch_content"> <div class="td-container td-footer-bottom-full"> <div class="td-pb-row"> <!-- A generated by theme --> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><div class="td-g-rec td-g-rec-id-footer_top tdi_5_527 td_block_template_5 "> <style> /* custom css */ .tdi_5_527.td-a-rec-img, .tdi_5_527 .td-adspot-title{ text-align: left; }.tdi_5_527.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }.tdi_5_527 .td-element-style{ z-index: -1; } </style><script type="text/javascript"> var td_screen_width = window.innerWidth; if ( td_screen_width >= 1140 ) { /* large monitors */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="6201282214"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 1019 && td_screen_width < 1140 ) { /* landscape tablets */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="6201282214"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } if ( td_screen_width >= 768 && td_screen_width < 1019 ) { /* portrait tablets */ document.write('<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6970920897734288" data-ad-slot="6201282214"></ins>'); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); } </script> </div> <!-- end A --> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://boainformacao.com.br/"><img class="td-retina-data" src="https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2019/05/logo-mini-preto.png" data-retina="https://boainformacao.com.br/wp-content/uploads/2019/05/logo-mini-preto.png" alt="Boa Informação" title="" width="182" /></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>SOBRE NÓS</span></div>Portal de notícias da cidade de Penedo em Alagoas. Aqui você encontra absolutamente tudo sobre as notícias de Penedo e região, famosos, TV, entretenimento, esportes, política e tecnologia. <a href="https://boainformacao.com.br/politica-de-privacidade/">Veja a política de privacidade do nosso site!</a><div class="footer-email-wrap">Contato: <a href="mailto:contato@boainformacao.com.br">contato@boainformacao.com.br</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>SIGA-NOS</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/boainformacao.com.br" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="http://instagram.com/boainformacao" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://br.pinterest.com/pin/703265298037591426/" title="Pinterest"> <i class="td-icon-font td-icon-pinterest"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://boainformacao.com.br/feed" title="RSS"> <i class="td-icon-font td-icon-rss"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="http://twitter.com/sitedaboa" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="http://youtube.com/boainformacao" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap td_stretch_content"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Criado em 16 de junho de 2011 - Boa Informação </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-footer-wrap--> </div><!--close td-outer-wrap--> <script> var advanced_ads_ga_UID = 'UA-3705832-15'; var advanced_ads_ga_anonymIP = true; advanced_ads_check_adblocker=function(t){function e(t){(window.requestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||function(t){return setTimeout(t,16)}).call(window,t)}var n=[],a=null;return e(function(){var t=document.createElement("div");t.innerHTML=" ",t.setAttribute("class","ad_unit ad-unit text-ad text_ad pub_300x250"),t.setAttribute("style","width: 1px !important; height: 1px !important; position: absolute !important; left: 0px !important; top: 0px !important; overflow: hidden !important;"),document.body.appendChild(t),e(function(){var e=window.getComputedStyle&&window.getComputedStyle(t),o=e&&e.getPropertyValue("-moz-binding");a=e&&"none"===e.getPropertyValue("display")||"string"==typeof o&&-1!==o.indexOf("about:");for(var i=0;i<n.length;i++)n[i](a);n=[]})}),function(t){if(null===a)return void n.push(t);t(a)}}(),function(){var t=function(t,e){this.name=t,this.UID=e,this.analyticsObject=null;var n=this,a={hitType:"event",eventCategory:"Advanced Ads",eventAction:"AdBlock",eventLabel:"Yes",nonInteraction:!0,transport:"beacon"};this.analyticsObject="string"==typeof GoogleAnalyticsObject&&"function"==typeof window[GoogleAnalyticsObject]&&window[GoogleAnalyticsObject],!1===this.analyticsObject?(!function(t,e,n,a,o,i,d){t.GoogleAnalyticsObject=o,t[o]=t[o]||function(){(t[o].q=t[o].q||[]).push(arguments)},t[o].l=1*new Date,i=e.createElement(n),d=e.getElementsByTagName(n)[0],i.async=1,i.src="https://www.google-analytics.com/analytics.js",d.parentNode.insertBefore(i,d)}(window,document,"script",0,"_advads_ga"),_advads_ga("create",n.UID,"auto",this.name),advanced_ads_ga_anonymIP&&_advads_ga("set","anonymizeIp",!0),_advads_ga(n.name+".send",a)):(window.console&&window.console.log("Advanced Ads Analytics >> using other's variable named `"+GoogleAnalyticsObject+"`"),window[GoogleAnalyticsObject]("create",n.UID,"auto",this.name),window[GoogleAnalyticsObject]("set","anonymizeIp",!0),window[GoogleAnalyticsObject](n.name+".send",a))};advanced_ads_check_adblocker(function(e){e&&"string"==typeof advanced_ads_ga_UID&&advanced_ads_ga_UID&&new t("advadsTracker",advanced_ads_ga_UID)})}();</script> <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6Lfas78UAAAAALtXd5JXNEcBla2Ikr-NmGREOdfR"></script> <script type="text/javascript"> ( function( grecaptcha ) { var anr_onloadCallback = function() { grecaptcha.execute( '6Lfas78UAAAAALtXd5JXNEcBla2Ikr-NmGREOdfR', { action: 'advanced_nocaptcha_recaptcha' } ).then( function( token ) { for ( var i = 0; i < document.forms.length; i++ ) { var form = document.forms[i]; var captcha = form.querySelector( 'input[name="g-recaptcha-response"]' ); if ( null === captcha ) continue; captcha.value = token; } }); }; grecaptcha.ready( anr_onloadCallback ); document.addEventListener( 'wpcf7submit', anr_onloadCallback, false ); if ( typeof jQuery !== 'undefined' ) { //Woocommerce jQuery( document.body ).on( 'checkout_error', anr_onloadCallback ); } //token is valid for 2 minutes, So get new token every after 1 minutes 50 seconds setInterval(anr_onloadCallback, 110000); } )( grecaptcha ); </script> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pt_BR/sdk.js#xfbml=1&appId=468300026634635&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div id="moove_gdpr_cookie_info_bar" class="moove-gdpr-info-bar-hidden moove-gdpr-align-center moove-gdpr-dark-scheme gdpr_infobar_postion_bottom"> <div class="moove-gdpr-info-bar-container"> <div class="moove-gdpr-info-bar-content"> <div class="moove-gdpr-cookie-notice"> <p>Estamos usando cookies para oferecer a melhor experiência em nosso site.</p> <p>Você pode descobrir mais sobre quais cookies estamos usando ou desativá-los nas <span data-href="#moove_gdpr_cookie_modal" class="change-settings-button"> configurações </span></p> </div> <!-- .moove-gdpr-cookie-notice --> <div class="moove-gdpr-button-holder"> <button class="mgbutton moove-gdpr-infobar-allow-all">Ok</button> </div> <!-- .button-container --> </div> <!-- moove-gdpr-info-bar-content --> </div> <!-- moove-gdpr-info-bar-container --> </div> <!-- #moove_gdpr_cookie_info_bar --> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2019 Version: 10.3.2 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f220f7cefe6c --> <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='https://boainformacao.com.br/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.4.2' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='thickbox-css' href='https://boainformacao.com.br/wp-includes/js/thickbox/thickbox.css?ver=5.4.2' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://boainformacao.com.br/wp-content/plugins/deblocker/js/ads.min.js?ver=1.0.0'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var mdp_deblocker = {"style":"compact","timeout":"0","closeable":"false","title":"Adblock detectado!","content":"Ol\u00e1, nossos an\u00fancios fazem nos manter vivos! Precisamos que desative seu bloqueador de conte\u00fado para continuar em nossa p\u00e1gina.","bg_color":"rgba(0,0,0,0.65)","modal_color":"rgba(255,255,255,1)","text_color":"#23282d","blur":"true"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://boainformacao.com.br/wp-content/plugins/deblocker/js/deblocker.min.js?ver=1.0.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://boainformacao.com.br/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=10.3.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://boainformacao.com.br/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.4.2'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var moove_frontend_gdpr_scripts = {"ajaxurl":"https:\/\/boainformacao.com.br\/wp-admin\/admin-ajax.php","post_id":"1253937","plugin_dir":"https:\/\/boainformacao.com.br\/wp-content\/plugins\/gdpr-cookie-compliance","is_page":"","strict_init":"1","enabled_default":{"third_party":0,"advanced":0},"geo_location":"false","force_reload":"false","is_single":"1","current_user":"0","load_lity":"true","cookie_expiration":"365"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://boainformacao.com.br/wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/scripts/main.js?ver=4.2.5'></script> <script type='text/javascript' src='https://boainformacao.com.br/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.4.2'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var thickboxL10n = {"next":"Pr\u00f3ximo \u00bb","prev":"\u00ab Anterior","image":"Imagem","of":"de","close":"Fechar","noiframes":"Este recurso necessita frames em linha. Os iframes est\u00e3o desativados por voc\u00ea ou seu navegador n\u00e3o os suporta.","loadingAnimation":"https:\/\/boainformacao.com.br\/wp-includes\/js\/thickbox\/loadingAnimation.gif"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://boainformacao.com.br/wp-includes/js/thickbox/thickbox.js?ver=3.1-20121105'></script> <script type='text/javascript' src='https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js?ver=5.4.2' async='async'></script> <script type="text/javascript">(function (undefined) {var _targetWindow ="prefer-popup"; window.NSLPopup = function (url, title, w, h) { var userAgent = navigator.userAgent, mobile = function () { return /\b(iPhone|iP[ao]d)/.test(userAgent) || /\b(iP[ao]d)/.test(userAgent) || /Android/i.test(userAgent) || /Mobile/i.test(userAgent); }, screenX = window.screenX !== undefined ? window.screenX : window.screenLeft, screenY = window.screenY !== undefined ? window.screenY : window.screenTop, outerWidth = window.outerWidth !== undefined ? window.outerWidth : document.documentElement.clientWidth, outerHeight = window.outerHeight !== undefined ? window.outerHeight : document.documentElement.clientHeight - 22, targetWidth = mobile() ? null : w, targetHeight = mobile() ? null : h, V = screenX < 0 ? window.screen.width + screenX : screenX, left = parseInt(V + (outerWidth - targetWidth) / 2, 10), right = parseInt(screenY + (outerHeight - targetHeight) / 2.5, 10), features = []; if (targetWidth !== null) { features.push('width=' + targetWidth); } if (targetHeight !== null) { features.push('height=' + targetHeight); } features.push('left=' + left); features.push('top=' + right); features.push('scrollbars=1'); var newWindow = window.open(url, title, features.join(',')); if (window.focus) { newWindow.focus(); } return newWindow; }; var isWebView = null; function checkWebView() { if (isWebView === null) { function _detectOS(ua) { if (/Android/.test(ua)) { return "Android"; } else if (/iPhone|iPad|iPod/.test(ua)) { return "iOS"; } else if (/Windows/.test(ua)) { return "Windows"; } else if (/Mac OS X/.test(ua)) { return "Mac"; } else if (/CrOS/.test(ua)) { return "Chrome OS"; } else if (/Firefox/.test(ua)) { return "Firefox OS"; } return ""; } function _detectBrowser(ua) { var android = /Android/.test(ua); if (/CriOS/.test(ua)) { return "Chrome for iOS"; } else if (/Edge/.test(ua)) { return "Edge"; } else if (android && /Silk\//.test(ua)) { return "Silk"; } else if (/Chrome/.test(ua)) { return "Chrome"; } else if (/Firefox/.test(ua)) { return "Firefox"; } else if (android) { return "AOSP"; } else if (/MSIE|Trident/.test(ua)) { return "IE"; } else if (/Safari\//.test(ua)) { return "Safari"; } else if (/AppleWebKit/.test(ua)) { return "WebKit"; } return ""; } function _detectBrowserVersion(ua, browser) { if (browser === "Chrome for iOS") { return _getVersion(ua, "CriOS/"); } else if (browser === "Edge") { return _getVersion(ua, "Edge/"); } else if (browser === "Chrome") { return _getVersion(ua, "Chrome/"); } else if (browser === "Firefox") { return _getVersion(ua, "Firefox/"); } else if (browser === "Silk") { return _getVersion(ua, "Silk/"); } else if (browser === "AOSP") { return _getVersion(ua, "Version/"); } else if (browser === "IE") { return /IEMobile/.test(ua) ? _getVersion(ua, "IEMobile/") : /MSIE/.test(ua) ? _getVersion(ua, "MSIE ") : _getVersion(ua, "rv:"); } else if (browser === "Safari") { return _getVersion(ua, "Version/"); } else if (browser === "WebKit") { return _getVersion(ua, "WebKit/"); } return "0.0.0"; } function _getVersion(ua, token) { try { return _normalizeSemverString(ua.split(token)[1].trim().split(/[^\w\.]/)[0]); } catch (o_O) { } return "0.0.0"; } function _normalizeSemverString(version) { var ary = version.split(/[\._]/); return (parseInt(ary[0], 10) || 0) + "." + (parseInt(ary[1], 10) || 0) + "." + (parseInt(ary[2], 10) || 0); } function _isWebView(ua, os, browser, version, options) { switch (os + browser) { case "iOSSafari": return false; case "iOSWebKit": return _isWebView_iOS(options); case "AndroidAOSP": return false; case "AndroidChrome": return parseFloat(version) >= 42 ? /; wv/.test(ua) : /\d{2}\.0\.0/.test(version) ? true : _isWebView_Android(options); } return false; } function _isWebView_iOS(options) { var document = (window["document"] || {}); if ("WEB_VIEW" in options) { return options["WEB_VIEW"]; } return !("fullscreenEnabled" in document || "webkitFullscreenEnabled" in document || false); } function _isWebView_Android(options) { if ("WEB_VIEW" in options) { return options["WEB_VIEW"]; } return !("requestFileSystem" in window || "webkitRequestFileSystem" in window || false); } var options = {}; var nav = window.navigator || {}; var ua = nav.userAgent || ""; var os = _detectOS(ua); var browser = _detectBrowser(ua); var browserVersion = _detectBrowserVersion(ua, browser); isWebView = _isWebView(ua, os, browser, browserVersion, options); } return isWebView; } window._nsl.push(function ($) { window.nslRedirect = function (url) { $('<div style="position:fixed;z-index:1000000;left:0;top:0;width:100%;height:100%;"></div>').appendTo('body'); window.location = url; }; var targetWindow = _targetWindow || 'prefer-popup', lastPopup = false; $(document.body).on('click', 'a[data-plugin="nsl"][data-action="connect"],a[data-plugin="nsl"][data-action="link"]', function (e) { if (lastPopup && !lastPopup.closed) { e.preventDefault(); lastPopup.focus(); } else { var $target = $(this), href = $target.attr('href'), success = false; if (href.indexOf('?') !== -1) { href += '&'; } else { href += '?'; } var redirectTo = $target.data('redirect'); if (redirectTo === 'current') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(window.location.href) + '&'; } else if (redirectTo && redirectTo !== '') { href += 'redirect=' + encodeURIComponent(redirectTo) + '&'; } if (targetWindow !== 'prefer-same-window' && checkWebView()) { targetWindow = 'prefer-same-window'; } if (targetWindow === 'prefer-popup') { lastPopup = NSLPopup(href + 'display=popup', 'nsl-social-connect', $target.data('popupwidth'), $target.data('popupheight')); if (lastPopup) { success = true; e.preventDefault(); } } else if (targetWindow === 'prefer-new-tab') { var newTab = window.open(href + 'display=popup', '_blank'); if (newTab) { if (window.focus) { newTab.focus(); } success = true; e.preventDefault(); } } if (!success) { window.location = href; e.preventDefault(); } } }); var googleLoginButton = $('a[data-plugin="nsl"][data-provider="google"]'); if (googleLoginButton.length && checkWebView()) { googleLoginButton.remove(); } });})();</script> <!-- V1 --> <div id="moove_gdpr_cookie_modal" class="lity-hide" role="dialog"> <div class="moove-gdpr-modal-content moove-clearfix logo-position-left moove_gdpr_modal_theme_v1"> <button class="moove-gdpr-modal-close"><span class="gdpr-icon moovegdpr-arrow-close"></span></button> <div class="moove-gdpr-modal-left-content"> <div class="moove-gdpr-company-logo-holder"> <img src="https://boainformacao.com.br/wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/images/gdpr-logo.png" alt="Boa Informação" class="img-responsive" /> </div> <!-- .moove-gdpr-company-logo-holder --> <ul id="moove-gdpr-menu"> <li class="menu-item-on menu-item-privacy_overview menu-item-selected"> <button data-href="#privacy_overview" class="moove-gdpr-tab-nav"><span class="gdpr-icon moovegdpr-privacy-overview"></span> <span class="gdpr-nav-tab-title">Visão geral da privacidade</span></button> </li> <li class="menu-item-strict-necessary-cookies menu-item-off"> <button data-href="#strict-necessary-cookies" class="moove-gdpr-tab-nav"><span class="gdpr-icon moovegdpr-strict-necessary"></span> <span class="gdpr-nav-tab-title">Cookies estritamente necessários</span></button> </li> </ul> <div class="moove-gdpr-branding-cnt"> <a href="https://wordpress.org/plugins/gdpr-cookie-compliance" target="_blank" rel="noopener" class='moove-gdpr-branding'>Fornecido por <span> GDPR Cookie Compliance</span></a> </div> <!-- .moove-gdpr-branding --> </div> <!-- .moove-gdpr-modal-left-content --> <div class="moove-gdpr-modal-right-content"> <div class="moove-gdpr-modal-title"> </div> <!-- .moove-gdpr-modal-ritle --> <div class="main-modal-content"> <div class="moove-gdpr-tab-content"> <div id="privacy_overview" class="moove-gdpr-tab-main"> <span class="tab-title">Visão geral da privacidade</span> <div class="moove-gdpr-tab-main-content"> <p>Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência possível ao usuário. As informações sobre cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retornar ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você acha mais interessantes e úteis.</p> </div> <!-- .moove-gdpr-tab-main-content --> </div> <!-- #privacy_overview --> <div id="strict-necessary-cookies" class="moove-gdpr-tab-main" style="display:none"> <span class="tab-title">Cookies estritamente necessários</span> <div class="moove-gdpr-tab-main-content"> <p>O cookie estritamente necessário deve estar ativado o tempo todo, para que possamos salvar suas preferências nas configurações de cookies.</p> <div class="moove-gdpr-status-bar "> <form> <fieldset> <label class='gdpr-acc-link' for="moove_gdpr_strict_cookies" >disable</label> <label class="cookie-switch"> <input type="checkbox" value="check" name="moove_gdpr_strict_cookies" id="moove_gdpr_strict_cookies"> <span class="cookie-slider cookie-round" data-text-enable="Habilitar" data-text-disabled="Desabilitar"></span> </label> </fieldset> </form> </div> <!-- .moove-gdpr-status-bar --> <div class="moove-gdpr-strict-warning-message" style="margin-top: 10px;"> <p>Se você desativar este cookie, não poderemos salvar suas preferências. Isso significa que toda vez que você visitar este site, precisará ativar ou desativar os cookies novamente.</p> </div> <!-- .moove-gdpr-tab-main-content --> </div> <!-- .moove-gdpr-tab-main-content --> </div> <!-- #strict-necesarry-cookies --> </div> <!-- .moove-gdpr-tab-content --> </div> <!-- .main-modal-content --> <div class="moove-gdpr-modal-footer-content"> <div class="moove-gdpr-button-holder"> <button class="mgbutton moove-gdpr-modal-allow-all button-visible">Habilitar tudo</button> <button class="mgbutton moove-gdpr-modal-save-settings button-visible">Salvar alterações</button> </div> <!-- .moove-gdpr-button-holder --> </div> <!-- .moove-gdpr-modal-footer-content --> </div> <!-- .moove-gdpr-modal-right-content --> <div class="moove-clearfix"></div> </div> <!-- .moove-gdpr-modal-content --> </div> <!-- #moove_gdpr_cookie_modal --> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"Penedo, Alagoas","api_location":"Penedo","api_language":"pt","api_key":"72a47aeb8f813fb0ad9bfc09158a2c99","today_icon":"scattered-clouds-n","today_icon_text":"nuvens dispersas","today_temp":[21.199999999999999289457264239899814128875732421875,70.099999999999994315658113919198513031005859375],"today_humidity":86,"today_wind_speed":[2.79999999999999982236431605997495353221893310546875,1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875],"today_min":[21.199999999999999289457264239899814128875732421875,70.099999999999994315658113919198513031005859375],"today_max":[21.199999999999999289457264239899814128875732421875,70.099999999999994315658113919198513031005859375],"today_clouds":44,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1596067200,"day_name":"qui","day_temp":[27,81],"owm_day_index":0},{"timestamp":1596153600,"day_name":"sex","day_temp":[26,79],"owm_day_index":8},{"timestamp":1596240000,"day_name":"s\u00e1b","day_temp":[25,76],"owm_day_index":16},{"timestamp":1596326400,"day_name":"dom","day_temp":[27,81],"owm_day_index":24},{"timestamp":1596412800,"day_name":"seg","day_temp":[21,70],"owm_day_index":32}]}); }); </script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me - Debug: cached@1596067708 -->