Cinco anos após Vídeo Show, Monica Iozzi e Otaviano Costa se reúnem em série · .

Cinco anos após estrearem como dupla de apresentadores do Vídeo Show (1983-2019) e implementarem uma das fases mais divertidas do programa, Monica Iozzi e Otaviano Costa estão juntos novamente em um novo projeto. Os dois estrelam Sofia, série com episódios apenas em áudio, disponíveis na plataforma de streaming Spotify.

Na atração, Monica e Otaviano vivem funcionária e chefe, respectivamente. A atriz é a protagonista Helena, contratada para ser uma das milhares de pessoas que operam Sofia, uma assistente virtual do tipo que existe em celulares e dispositivos eletrônicos. A ideia é que ela responda perguntas dos usuários, como uma enciclopédia online.

Ao mesmo tempo em que se dedica às questões das pessoas, Helena tem de lidar com seu chefe, Carlos (Otaviano Costa), um tanto confuso, seu ex-marido Dani (Hugo Bonemer), que não aceita o divórcio e provoca novos problemas, e com suas próprias inseguranças e expectativas com a vida. Cris Vianna interpreta a voz universal de Sofia.

Nas redes sociais, Monica fez questão de demonstrar sua empolgação com o projeto e por estar trabalhando novamente com Costa –os dois mantiveram a amizade após o Vídeo Show. “Nessa áudio série de ficção, dou voz à Helena, uma mulher atrapalhada, com uma vida bem caótica. Comigo no elenco estão Cris Viana, Hugo Bonemer e meu irmão, Otaviano Costa”, comentou, em um post no Instagram.





Sofia lembra uma rádionovela, com bastante entonação nas emoções dos personagens e em sons dos ambientes. Os atores e o Spotify, no entanto, têm chamado a atração de áudio série em formato de podcast.

No ar desde terça (7) no streaming, Sofia é baseada na série Sandra, com história similar, lançada em 2018 nos Estados Unidos. Outras adaptações da mesma trama foram lançadas ao mesmo tempo na Alemanha, na França e no México. Os sete episódios, com média de 18 minutos cada, estão disponíveis gratuitamente na plataforma.

