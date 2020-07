Cinco artistas brasileiras que se destacaram na TV · .

Celebrado na quinta-feira (16), o Dia Internacional Drag Queen foi criado em 2009 para celebrar a cultura drag, que deixou de ser uma arte marginalizada e agora invadiu o mainstrean. A TV brasileira cada vez mais investe no trabalho destes homens que, vestidos como mulheres, quebram tabus e mostram ao grande público que talento não tem gênero.

O International Drag Day foi criado pelo ativista norte-americano Adam Stewart. Diversos países no mundo promovem eventos nesta data para celebrar a cultura drag. Mas neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, foram organizadas algumas lives com artistas que se destacam na cena.

Na última década, as drag queens estiveram em reality shows, novelas e programas de entretenimento da TV aberta no Brasil. E neste ano, a gigante do streaming Netflix anunciou a produção de um formato nacional, comandado por dois grandes nomes desta cena.

Pabllo Vittar, drag queen que coleciona o maior número de seguidores no Instagram no mundo, é uma potência nacional que se destacou no palco do Amor & Sexo, da Globo, e que hoje é referência internacional. Confira outros nomes que ganharam espaço na TV brasileira:

Silvetty Montilla

Criada por Sílvio Cássio Bernardo, a personagem é destaque na noite paulistana desde o final dos anos 1980 e caiu nas graças dos diretores de TV. Na Globo, já fez participação nos seriados Toma Lá, Dá Cá (2009) e Pé a Cova (2014), dublou uma personagem na animação Super Drags (2018), da Netflix, e foi repórter por três anos do TV Fama (entre 2008 e 2011), na RedeTV!.

Dimmy Kieer

A personagem criada pelo maquiador Dicesar Ferreira também é um dos destaques da noite paulistana desde os anos 1980. O artista, bastante carismático, ganhou projeção nacional em 2010 ao participar do Big Brother Brasil 10. Depois do reality, trabalhou por cinco anos como repórter do programa Eliana, no SBT, e já fez participações em programas da TV Gazeta, como o Mulheres.

Rita von Hunty

O professor Guilherme Terreri é um fenômeno do YouTube com seus vídeos críticos, nos quais toca em feridas sociais e faz duros comentários a respeito do cenário político nacional. Ela ganhou projeção em 2017, quando foi contratada pelo canal E! para apresentar o reality show Drag Me As a Queen –que tem sua terceira temporada confirmada.

Gloria Groove

O cantor e ator Daniel Garcia ganhou a fama na infância, quando integrou o grupo Galera do Balão, uma nova versão do Balão Mágico. Ainda pequeno, participou do concurso de calouros do Programa Raul Gil e atuou na novela Bicho do Mato (2006), da Record. Na fase adulta, retornou ao estrelato como Gloria Groove. Em breve, ela comandará o reality Nasce Uma Rainha, na Netflix.

Pabllo Vittar

Antes de ser escalada para compor a banda do Amor & Sexo, apresentado por Fernanda Lima, na Globo, Pabllo Vittar já fazia sucesso na web com suas paródias de músicas internacionais. Ganhou projeção internacional após cantar ao lado de Anitta e Major Lazer o hit Sua Cara. Dublou uma das personagens principais da animação Super Drags (2018), da Netflix, participou da novela O Outro Lado do Paraíso (2017), da Globo, e também já foi convidada para atrações da TV internacional.

