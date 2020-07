Cinco empregos para naja de Brasília humilhar os ex-BBB · .

Traficada e mantida como refém por um estudante de Brasília, uma cobra naja emergiu como estrela nas redes sociais com sua história nos moldes da Morena (Nanda Costa) em Salve Jorge (2012). O ofídio rapidamente ganhou um ensaio fotográfico e virou “queridinho” dos produtores de memes, mas agora precisa se reinventar para se manter na mídia.

Um exemplar único da espécie no Brasil, o animal foi mantido na ilegalidade durante meses até picar o seu tutor, que permaneceu em coma dias a fio graças às potentes toxinas presentes em seu bote. Abandonada em uma caixa de papelão no estacionamento de um shopping, ela foi resgatada pelo zoológico de Brasília.

O reinado midiático do ofídio, entretanto, está ameaçado pelo excesso de piadas que já saturaram a história pela internet. Entre perfis falsos no Twitter e no Instagram, a serpente precisará dar uma repaginada para se manter em evidência e não seguir o caminho do ostracismo trilhado por centenas de ex-BBBs.

Confira cinco possíveis empregos para a naja de Brasília:

REPRODUÇÃO/TV CULTURA

A cobra cor-de-rosa Celeste vivia dentro da árvore no hall do palácio de Castelo Rá-Tim-Bum



Castelo Rá-Tim-Bum

Com moral em alta na Globo depois de emplacar Malhação: Viva a Diferença (2017), Cao Hamburger é a mente por trás de diversas atrações infantis, como Castelo Rá-Tim-Bum (1994-1997). Caso a emissora resolva retomar a sua programação infantil, a naja de Brasília pode descolar o papel de Celeste –a cobra cor-de-rosa que vivia em uma árvore no hall da edificação da família Stradivarius.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

A Cuca durante a terceira versão do Sítio do Picapau Amarelo para a televisão: bruxa e réptil

Sítio do Picapau Amarelo

Um dos clássicos infantis de Monteiro Lobato (1882-1948), o Sítio do Picapau Amarelo já ganhou três versões para a televisão, além de um desenho animado. Em um eventual remake, a naja de Brasília pode quebrar paradigmas entre os répteis ao ser escalada como a Cuca, uma feiticeira neopagã com cara de jacaré.

EDU MORAES/RECORD

Judite com Reinado Gottino, Fabíola Reipert e Lombardi no Balanço Geral: Hora da Venenosa

Balanço Geral

Com o sumiço do Se Joga nas tardes globais, o Balanço Geral tem penado para bater de frente com a concorrência. O retorno de Reinaldo Gottino à bancada até deu um gás na audiência do jornalístico, mas o quadro A Hora da Venenosa não impõe mais derrotas vergonhosas ao canal carioca.

A substituição da pelúcia Judite pela nova celebridade pode desempatar a disputa, já que a peçonha do animal de língua bifurcada é a única capaz de bater de frente com as fofocas de Fabíola Reipert.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Vivianne Pasmanter com a serpente Serafina em Em Família: vilã Shirley era mais que tóxica

Estrela de novelas

Com o carisma que impressionou as redes sociais, a serpente têm tudo para virar uma protagonista de novela, ou melhor, uma baita antagonista. Os folhetins adoram uma participação tóxica como a do réptil que Tereza Cristina (Christiane Torloni) escondeu no carro de Amália (Sophie Charlotte) em Fina Estampa (2011).

Já acostumada aos holofotes, a nova moradora do zoológico de Brasília está longe dos ataques de estrelismo que limaram a sua companheira de atuar ao lado de Vivianne Pasmanter na trama de Em Família (2014).

REPRODUÇÃO/NETFLIX

A atriz Olivia Colman interpreta Elizabeth 2ª em The Crown: boatos de que rainha é reptiliana

The Crown

A víbora pode se juntar a Claire Foy e Olivia Colman como intérprete da rainha Elizabeth 2ª na saga The Crown, da Netflix. Entre as liberdades poéticas da série, os roteiristas podiam abusar do humor inglês para abordar a lenda urbana de que a mãe do príncipe Charles, na verdade, é um alienígena reptiliano. Seria um desfecho e tanto para o drama, que recentemente teve sua sexta temporada confirmada.

