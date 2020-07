Cinco motivos para ver (ou rever) The Vampire Diaries e The Originals no Globoplay · .

Desde que entraram para o catálogo do Globoplay, The Vampire Diaries (2009-2017) e The Originals (2013-2018) têm figurado entre as produções mais buscadas no serviço de streaming da Globo. As séries fizeram sucesso entre o público adolescente quando foram lançadas e, pelo jeito, ainda mexem com a emoção dos fãs da franquia vampiresca.

O Globoplay adquiriu os direitos da produção estrelada por Nina Dobrev no ano passado, retirando as oito temporadas da série do catálogo da Netflix. Em junho, entraram também na plataforma do Grupo Globo os dois spin-offs do drama: as cinco temporadas de The Originals e a primeira leva de episódios de Legacies.

As histórias sobrenaturais com vampiros e lobisomens fizeram a cabeça dos jovens no fim dos anos 2000, e The Vampire Diaries pegou carona no sucesso da saga Crepúsculo e de séries como True Blood (2008-2014).

Na cidade fictícia de Mystic Falls, Elena Gilbert (Nina Dobrev) tenta se recuperar após um acidente de carro que matou seus pais. Ela segue a vida até que o misterioso Stefan Salvatore (Paul Wesley) se matricula na escola dela.

Quase imediatamente, a protagonista se apaixona pela novo colega. Apenas duas situações atrapalham esta paixão: o fato do bonitão esconder que é um vampiro e o retorno de Damon (Ian Somerhalder), irmão mais velho de Stefan.

Já The Originals foca nos dramas dos irmãos Mikaelson: Klaus (Joseph Morgan), Elijah (Daniel Gilles) e Rebekah (Claire Holt), descendentes dos vampiros originais. Séculos atrás, eles prometeram ficar juntos para sempre e proteger uns aos outros.

Porém, os laços familiares foram quebrados. Agora, eles precisam resolver as questões internas para conseguir retomar o comando de Nova Orleans, que sofre com a divisão entre clãs.

As duas histórias deram origem ainda a mais um spin-off. Em Legacies, a jovem e poderosa Hope (Danielle Rose Russell) ingressa na Escola Salvatore, onde aprende a controlar suas habilidades sobrenaturais.

traz motivos para dar uma nova chance às tramas vampirescas:

Stefan (Paul Wesley) e Damon (Ian Somerhalder) disputam o amor de Elena (Nina Dobrev)

Triângulos amorosos

Nada como um triângulo amoroso dos bons para animar uma história. Na série mãe, Elena tem a dificílima missão de decidir se entrega o coração para Stefan ou Damon. O relacionamento da protagonista com cada um deles é bastante único. Enquanto o irmão mais velho traz uma pitada de diversão e aventura para a vida da jovem, o vampiro “bonzinho” oferece um romance daqueles que fazem o público suspirar. A verdade é que é difícil até para os fãs escolherem entre Delena e Stelena!

Já em The Originals, o conflito inicial se dá quando Elijah e Klaus se interessam por Hayley (Phoebe Tonkin), descendente de uma família de lobisomens. O embate entre os irmãos fica ainda mais intenso quando ela descobre que está grávida de um deles. É babado e confusão!

Elijah Mikaelson (Daniel Gillies) e Klaus (Joseph Morgan); relação de amor e ódio na família

Rivalidade entre irmãos

Antes de conseguir uma série própria, os irmãos Mikaelson foram apresentados em The Vampire Diaries. O telespectador já percebe de cara que existe uma imensidão de assuntos não resolvidos na família quando Elijah aparece pedindo ajuda para matar Klaus de uma vez por todas (tarefa não muito fácil de concluir). As intrigas entre eles são alimentadas por séculos de mágoas. É aquele drama dos bons!

Stefan e Damon também vivem entre amor e ódio durante toda a série. Os dois são completamente opostos: o mais velho só quer saber de se divertir e não liga muito caso tenha de quebrar algumas regras humanas para isso, enquanto o caçula idealiza uma vida mais tranquila. Apesar da rivalidade entre eles pelo amor de Elena, é possível enxergar que no fundo há carinho entre os dois.

Katherine (Nina Dobrev) transformou Stefan (Paul Wesley) e o irmão em vampiros em 1864

Tramas complexas

Atenção! Agora as coisas ficam um pouco mais complicadas de entender. Existe um motivo para que Stefan e Damon se encantem imediatamente pela protagonista. Elena é uma “cópia” sobrenatural de Katherine (Nina Dobrev), a mulher responsável por transformar os irmãos Salvatore em vampiros. No começo, essa relação pode confundir a cabeça do público, mas depois a trama das cópias fica interessante.

The Originals também não fica para trás quando o assunto é complexidade. É um vaivém de personagens, um parente sumido dali, um inimigo voltando acolá, lobisomem surgindo de um lado, bruxa escondida do outro… O que não falta na série é embate entre as criaturas místicas. O importante é que, no final, as tramas são bem amarradas. Vale a pena acompanhar!

Charles Michael Davis como Marcel e Candice King como Caroline; elenco bonito de se ver

Colírios para os olhos

Cá entre nós: as duas produções não decepcionam nadinha no quesito beleza do elenco. Não importa a sua orientação sexual, você com certeza vai apreciar bastante os atores envolvidos nas tramas. Além dos protagonistas, também há nomes que merecem bastante destaque entre os personagens secundários e coadjuvante.

Na série mãe, fica aqui a menção honrosa para Alaric (Matthew Davis), Caroline (Candice King), Jeremy (Steven R. McQueen) e Bonnie (Kat Graham). Já no spin-off, fique bem de olho em Hayley, Rebekah, Marcel (Charles Michael Davis), Camille (Leah Pipes) e Jackson (Nathan Parsons).

Klaus (Joseph Morgan) e Stefan (Paul Wesley) protagonizaram cenas memoráveis na trama

Nostalgia

Se sua adolescência aconteceu no finzinho dos anos 2000, é praticamente impossível que tenha passado ileso pelas dezenas de tramas envolvendo vampiros e lobisomens que foram lançadas nesse período. As histórias sobrenaturais viraram febre entre os jovens e dominaram a TV, o cinema e a literatura.

Rever The Vampire Diaries e The Originals pode ser uma excelente forma de entrar em contato com essa época da sua vida. Quem não sente saudade do tempo em que a única preocupação era acompanhar se Elena iria virar vampira também ou não? Além disso, depois de alguns anos do final das séries, você já deve ter se esquecido de boa parte dos dramas. Aproveite que está tudo no Globoplay e se joga!

