Cineasta acusa Warner de ter censurado Velma lésbica em filme de Scooby-Doo · .

Diretor e roteirista por trás de Guardiões da Galáxia (2014), o cineasta James Gunn revelou que foi censurado no início de sua carreira. Responsável pelo texto do filme Scooby-Doo (2002), ele alegou que o estúdio Warner Bros. Pictures censurou sua tentativa de fazer com que a personagem Velma, vivida por Linda Cardellini, fosse lésbica.

Em uma sessão de perguntas e respostas no Twitter, Gunn foi abordado por um fã que pediu: “Por favor, faça nosso sonho de ter uma Velma de live action [com atores de carne e osso] virar realidade”. “Eu tentei! Em 2001, Velma era explicitamente gay no meu roteiro inicial”, disse ele.

“Mas o estúdio ficou deixando isso cada vez menos marcante, deixando-a ambígua (na versão que rodamos) e então nada (no produto lançado) e finalmente tendo um namorado (no segundo filme)”, lamentou Gunn.

De fato, na sequência do longa, Scooby-Doo 2: Monstros à Solta, Velma começa um relacionamento com Patrick Wisely (Seth Green), curador do museu que a turma de protagonistas vai investigar. Fãs entenderam que Gunn insinuou que o personagem foi uma exigência do estúdio para que ninguém visse Velma como gay.

O diretor também afirmou que acha difícil um terceiro filme da franquia ser produzido atualmente. “Com o elenco original? Seria uma vida incrivelmente longa para um cachorro”, brincou ele, já que o Scooby-Doo dos longas foi feito em computação gráfica.

Por fim, ele provocou fãs com a sugestão de que toparia fazer um filme em animação em que Scooby, Fred, Velma, Daphne e Salsicha encontrassem os anti-heróis de Esquadrão Suicida –Gunn dirigiu e escreveu o segundo longa dos personagens das HQs, previsto para ser lançado em 5 de agosto de 2021 e todo gravado antes da pandemia do novo coronavírus.

Confira os posts de James Gunn no Twitter (em inglês):

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020

With the original cast? That would be one incredibly long life-span for a Great Dane. https://t.co/nTdgCLk4tg

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020

I mean, this was my favorite thing as a kid which, along with Abbott & Costello vs. Frankenstein, nurtured my love of postmodern, incongruous-but-beautiful mash-ups. pic.twitter.com/HSFpFAqrjx

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020

