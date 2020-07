Circuito Penedo de Cinema quebra recorde de inscritos em 2020

Já tradição dentro do festival, a edição 2020 do Circuito Penedo de Cinema manteve o hábito e registrou 746 filmes inscritos. Neste ano, as inscrições para as quatro mostras de curta metragem ocorreram entre os dias seis de junho e 10 de julho, através das web plataformas Filmfreeway, Festhome e pelos formulários disponíveis no site oficial do Circuito.

Ao todo mais de 20 estados do Brasil inscreveram filmes para as três mostras competitivas e uma não competitiva que compõem o festival, além de curtas de outros países como Portugal e Estados Unidos. Em âmbito nacional, São Paulo liderou a lista com 121 filmes submetidos, seguido respectivamente pelos estados do Rio de Janeiro (67), Alagoas (22) e Pernambuco (22). A divulgação das obras selecionadas será feita no site do festival até o dia 31 de agosto.

Em sua edição comemorativa de 10 anos, o Circuito Penedo de Cinema será composto pelo 13º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo; o 10º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e a 7ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, e ainda, uma Mostra não competitiva de Cinema Infantil. Os filmes serão selecionados por uma curadoria especial composta por realizadores, produtores, cineclubistas, críticos, professores e pesquisadores indicados pela Comissão Organizadora.

O Circuito será realizado entre os dias 23 e 29 de novembro, presencialmente, na cidade de Penedo. A organização do festival afirma estar preparada para mover o evento para a modalidade on-line no caso de um eventual quadro de agravamento da pandemia do novo coronavírus.