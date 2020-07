City contrata promessa de Grêmio e seleção sub-17 em negócio que pode chegar a R$ 146 milhões, diz site

[ad_1]



O Manchester City fechou a contratação de mais um brasileiro: o volante Diego Rosa, de 17 anos, revelado pelo Grêmio e campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo “Globoesporte.com”. Os clubes ainda não oficializaram o negócio, o que deve ocorrer em breve.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Para ter o jogador, o City pagará logo de cara 5 milhões de euros (R$ 30,5 milhões), valor que será dividido entre Grêmio, dono de 70% dos direitos de Diego Rosa, e Vitória, que detém os outros 30%.

Mas a transferência pode crescer ainda mais. De acordo com bônus previstos em contrato, o City pode arcar com mais 19 milhões de euros (R$ 115,8 milhões). As metas vão desde a inscrição para disputar a Premier League até número de jogos pelo clube.

Ainda segundo o “Globoesporte.com”, Diego Rosa deve assinar por cinco temporadas com o City e ser emprestado a outro clube no primeiro ano. Um dos cotados é o Girona, da Espanha, assim como já aconteceu com o também volante Douglas Luiz, ao ser comprado do Vasco em 2017.

O brasileiro viajará para a Europa assim que completar 18 anos (faz aniversário em 12 de outubro). Até lá, seguirá no time sub-23 do Grêmio, que não terá nem a chance de utilizá-lo no elenco principal.