City está perto de anunciar zagueiro Aké por 41 milhões de libras

O Manchester City já está se movimentando, pensando na próxima temporada, após o vice-campeonato inglês. Jornais britânicos publicaram nesta quinta-feira que o time de Guardiola está perto de ganhar o reforço de Nathan Aké.

Rebaixado com o Bournemouth, o zagueiro holandês custaria 41 milhões de libras aos cofres dos citzens, segundo o Telegraph e o Bournemouth Ecko.

Ainda nas publicações, foi revelado do desejo do Manchester United e do Chelsea em Aké. O City levou vantagem por apresentar uma bonificação de um milhão de libras por bonificações. Nada ainda é oficial, o defensor tem contrato com o Bournemouth até junho de 2022.

O zagueiro de 25 anos está defendo a camisa rubro-negra desde 2016, sendo um dos destaques do time nesta temporada, apesar do rebaixamento.