Claudia Rodrigues fratura costela e vértebra após acidente no banheiro · .

Claudia Rodrigues, 49 anos, foi internada na segunda-feira (14) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um acidente no banheiro: ela se chocou bruscamente contra a pia. Com incidente, a atriz fraturou uma costela e uma vértebra. As informações foram confirmadas por Adriane Bonato, empresária da artista.

A gestora da carreira de Claudia falou sobre o acidente da comediante via ferramenta Stories do Instagram nesta terça-feira (14). “Ela foi tomar banho e ao sair do banho, bateu de forma brusca na pia do banheiro”, informou.

“Criou-se um hematoma grande e como ela estava com muita dor, falamos com o doutor Rodrigo [Thomaz] e ele pediu que viéssemos para o hospital em São Paulo, onde estamos desde ontem. Ela foi internada pela manhã”, continuou.

Ao ser internada, a estrela do seriado A Diarista do Zorra Total (2004-2007) fez uma bateria de exames. “Infelizmente, o resultado não foi o esperado. Ela fraturou uma costela e uma vértebra da coluna”, comunicou Adriane.

“O doutor aproveitou a internação por conta do Covid-19, para ela não ter que voltar mês que vem para fazer os exames de rotina. Nós antecipamos os exames e ela já tomou a medicação que veio dos Estados Unidos [contra esclerose múltipla], aquela segunda dose”, completou.

Entre as análises antecipadas, a empresária lamentou que o resultado não foi dos melhores. “Apareceram novas leões no cérebro. Na realidade, duas e resolveu investigar mais. Os exames mostram uma coisa e a ela está apresentando outra. Eles vão fazer um estudo mais profundo e até amanhã a gente tem uma posição do estado de saúde real da Claudia”, finalizou.

Ao ., a assessoria de Claudia não soube informar se o incidente após o banho aconteceu na clínica em que a atriz faz tratamento contra esclerose múltipla, a Cevisa, em Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo.

A empresária da humorista informou que antes do acontecido, ela estava bem e participou de uma conferência online para acertar detalhes de um concurso que ela pretende lançar em breve.

“Domingo pela manhã fizemos uma reunião virtual com o grupo Calone [assessoria de imprensa] a respeito do concurso de grafite que ela está lançando no teatro dela”, detalhou.

No domingo, Claudia publicou um vídeo em seu Instagram sobre a ação com grafiteiros que pretende fazer futuramente. “Em breve lançaremos um concurso para todos os grafiteiros do Brasil, o regulamento e todas as informações serão postadas semana que vem. Enquanto isso marque os seus amigos grafiteiros e fique atento as novidades”, avisou.

Confira publicação de Adriane Bonato sobre o acidente de Claudia Rodrigues:

