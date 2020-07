Claudinho de Êta Mundo Bom!, ator sofreu na novela; veja como ele está hoje · .

O Claudinho de Êta Mundo Bom! (2016) é um dos personagens que mais sofre na novela. Cadeirante na década de 1940, ele não pode brincar como as outras crianças e ainda é maltratado pela madrasta. Para fazer o papel, Xande Valois sentiu na pele o drama do garoto e teve de se esforçar para lidar com uma cadeira de rodas antiga e pesada.

“Ficar horas sentado na cadeira foi algo que me exigiu bastante. Por ser uma cadeira de rodas de época, bem mais pesada e dura do que as atuais, a própria locomoção na cadeira durante as cenas e os ensaios era difícil”, diz Valois, que tinha 11 anos na época da exibição original da trama de Walcyr Carrasco.



Antes de entrar em cena como Claudinho, ele fez uma preparação especial para saber mais sobre a vida de pessoas cadeirantes. Frequentou a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação), conheceu casos de pessoas que vivem com deficiências e até se inspirou em um garoto cadeirante e paciente da instituição, Pedro Henrique Moura.

Por sua condição de saúde e por ter uma madrasta terrível (Ilde, interpretada por Guilhermina Guinle) no folhetim, o ator Xande Valois virou o xodó das telespectadoras idosas quando interpretou Claudinho.

“Desde o começo, o público sempre foi muito emotivo, pois, além de cadeirante, o Claudinho sofria maus-tratos da madrasta. Muitas senhoras me paravam na rua, no supermercado, para dizer que queriam botar a Ilde pra correr, que queriam me defender dela”, lembra o intérprete.



Hoje, no entanto, os comentários do público em relação a ele são sobre como o garoto cresceu. Atualmente, Valois está com 15 anos e costuma postar fotos sem camisa nas redes sociais.





Após Êta Mundo Bom!, ele continuou atuando bastante: fez A Força do Querer (2017), Os Dias Eram Assim (2017), Filhos da Pátria (2017), Sob Pressão (2018), Se Eu Fechar os Olhos Agora (2019) e Éramos Seis (2019). Mas ainda assim há quem se surpreenda ao ver o garoto virar adulto.

“Fiz meu primeiro trabalho aos sete anos, fui crescendo junto com os personagens que interpretei, literalmente. Muitas vezes, sou abordado com: ‘Nossa, como você cresceu!’. Acho normal as pessoas se surpreenderem e comentarem comigo. Crescer fazendo algo de que gosto e ver o público participar dessa evolução é maravilhoso”, declara.

© 2020 . | Proibida a reprodução